Vous venez de jouer votre premier match sous vos nouvelles couleurs. Qu’en avez-vous pensé ?

C’était un vrai régal de retrouver les terrains, le jeu, et le public. Les supporters ont été assez exceptionnels, on se rend bien compte à quel point ils nous ont manqué pendant les huis clos. Ce public castrais est incroyable, il est réputé dans tout l’Hexagone et c’est mérité. Pouvoir jouer mes premières minutes à Pierre-Fabre, c’est un truc incroyable pour moi. Je suis très content.

Au vu de ce que l’équipe a produit ce soir, pensez-vous être dans les temps pour être fin prêt le 4 septembre pour la reprise du championnat ?

Je le pense. La préparation a été très difficile, avec beaucoup de travail fourni de notre part. Ce match contre Montauban était une rencontre de reprise, avec tout ce que cela comporte comme imprécisions. Il faut prendre ses marques tous ensemble, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Des détails à régler. Mais je pense que globalement le bilan est satisfaisant. L’essentiel sera d’être vraiment au point pour la reprise du Top 14 et la réception de Pau.

Outre le XV, vous êtes aussi un redoutable joueur de VII. La transition entre ces deux formes de jeu n'est-elle pas trop compliquée à gérer ?

Il y a deux ans, je jouais surtout à VII pour préparer les jeux Olympiques, qui ont été repoussés pour les raisons que l’on sait. Du coup, j’ai enchaîné à XV avec Oyonnax. La transition est assez spéciale. Quand on arrive du XV vers le VII, on est dans les derniers lors des tests physiques et quand on repasse à XV on a l’impression de voler ! Rugbystiquement, c’est aussi très différent. Il y a de belles choses à prendre dans les deux sports. Ce sont deux pratiques que j’apprécie beaucoup !

Ce premier match amical était disputé en hommage à Ibrahim Diarra. Vous le connaissiez ?

Je n’ai jamais eu l’occasion de jouer avec ou contre lui, malheureusement. Je trouve que c’est très beau de la part de Castres et de Montauban que d’avoir développé l’idée de ce match-hommage. J’ai été très ému de rencontrer la famille d’Ibou. Ce trophée est vraiment une belle manière, je crois, de lui rendre hommage.