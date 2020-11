C’était un soir de première pour le nouveau staff Agenais, arrivé dans le Lot-et-Garonne deux semaines plus tôt. La tâche pour Régis Sonnes, de retour à Ernest Wallon, et ses adjoints s’annonçait évidemment compliquée sur la pelouse du Stade Toulousain. Elle le fut et sans grande surprise, sa nouvelle équipe s’est lourdement inclinée.

Face à la lanterne rouge du championnat, les Toulousains prenaient rapidement les devants au score grâce à un essai de Fouyssac après dix minutes de jeu. Agen, volontaire sur cette entame, ne parvenait pas à mettre son jeu en place à cause d’un rideau adverse bien organisé. Au contraire, plus rapides et plus tranchants, les locaux bonifiaient la plupart de leurs occasions. Guitoune et Ramos, sur des exploits, faisaient grimper le score. M. Dufour accordait logiquement un essai de pénalité aux rouge et noir sur un énième temps fort, et à la pause les locaux viraient en tête (28-3) avec le bonus offensif dans la poche.

La suite ? Elle voyait le Stade Toulousain faire gonfler le tableau d’affichage grâce à des réalisations de Rynhardt Elstadt, Emmanuel Meafou (doublé), Cheslin Kolbe et un deuxième essai de pénalité. Le score et le bonus offensif acquis, Toulouse levait un peu le pied et Agen, malgré deux cartons jaunes reçus, montrait de meilleures choses. Par intermittence, les coéquipiers de Romain Briatte créaient du danger et inscrivaient deux essais par Valentin Saurs et Noel Reid, leur permettant de quelque peu sauver l’honneur.

Toulouse, malgré de nombreux joueurs absents pour cause de sélections, s'impose largement face au SUA. Sans trembler, les rouge et noir ont déroulé et ont dominé la rencontre de bout en bout. Grâce à cette victoire, ils retrouvent provisoirement la seconde place du classement. Agen, comme il fallait s’y attendre, s’incline lourdement. Mais les Lot-et-Garonnais, bien que dominés, n’ont jamais rien lâché et sont tombés avec les honneurs, même si, ce soir, leurs valises sont bien pleines.