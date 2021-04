Il y a un sentiment partagé qui doit régner du côté toulousain, puisqu’il y a sans nul doute cette satisfaction d’avoir su remporter ce choc de haut de tableau face au Racing, plutôt nettement et avec maitrise. Mais cette cruelle déception d’avoir perdu Yoann Huget. L’ailier international, qui a annoncé il y a plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison, a quitté le terrain sous une ovation qu’il aurait souhaité dans un cadre différent, puis le stade prématurément, la faute à son tendon d’Achille droit. On redoute une fin brutale…

On jouait la 35e minute quand cette blessure est intervenue, et c’est dans la foulée que les Franciliens ont perdu le fil. Avec ce premier carton jaune contre Kurtley Beale, accompagné d’un essai de pénalité pour avoir plaqué Zack Holmes sans ballon, l’empêchant de conclure (38’, 20-9). Puis c’est Boris Palu pour un mauvais déblayage qui laissait ses partenaires à 13, dans la foulée (40’+1). Et ces nouveaux espaces profitaient à Pierre Fouyssac au retour des vestiaires, dans les pas d’un renversement et d’un travail de Lebel et Medard (42’, 27-9).

Fickou fait ses débuts en Ciel et Blanc

Outre ce tournant, on note que le premier acte a été plutôt enjoué avec deux équipes tentant les coups mais manquant de précision. Finalement, la seule différence fut celle de… Yoann Huget après que Holmes soit parvenu à déchirer le rideau défensif pour trouver l’intenable Dupont, et profitant dans la finalité d’une passe allongée de Mauvaka (27’, 11-9). Comme un symbole, au regard des évènements quelques minutes plus tard. Le manque de justesse a longtemps été rédhibitoire, malgré des franchissements fréquents, et ce des deux côtés.

On notera également les premiers pas sous le maillot du Racing de Gaël Fickou, entré rapidement à la place de Dupichot (31’), et très vite plaque tournante des mouvements offensifs de son équipe. Les Racingmen sont également parvenus à faire une différence par l’intermédiaire de Boris Palu, suite à une longue organisation des avants près de la ligne (60’), mais Antoine Dupont après avoir arraché le ballon des bras de Zebo, et profitant ensuite d’une percée de Marchand, a vite remis les siens dans le bonus offensif (68’).