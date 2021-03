Gaël Fickou portera la saison prochaine les couleurs du Racing 92 alors qu’il était encore engagé avec le Stade français jusqu’en 2023. La décision des dirigeants parisiens a évidemment surpris le microcosme. Pourtant, elle répond, selon les dirigeants parisiens, à une logique financière. En se délestant d’une partie du salaire de l’international français (ndlr : le Stade français continuera de payer une partie du salaire de Fickou), ils vont avoir une marge de manœuvre plus grande pour recruter. Dans le communiqué annonçant le départ de Fickou, il était d’ailleurs précisé : "Un recrutement ciblé et ambitieux est en cours pour la saison prochaine : des officialisations vont intervenir rapidement."

Selon nos informations, le Directeur Général Thomas Lombard n’a pas traîné. En effet, il aurait noué depuis déjà quelque temps des contacts avec l’entourage de Ngani Laumape. Le trois-quarts centre néo-zélandais des Hurricanes ne serait pas contre une expérience en France. Au contraire. Celui qui compte quinze sélections avec les All Blacks sait qu’il n’est pas un premier choix dans son pays. Souvenez-vous. Pour le Mondial au Japon en 2019, le sélectionneur Steve Hansen l’avait retenu pour effectuer la préparation mais avait finalement décidé de se priver de ses services à l’instant de dévoiler la sélection officielle. Hansen lui avait préféré Sonny Bill Williams, Ryan Crotty, Jack Goodhue et Anton Lienert-Brown, laissant Ngani Laumape sur le flanc au grand désarroi des supporters néo-zélandais et à la surprise des observateurs.

Depuis, le joueur des Hurricanes, au profil extrêmement puissant, est revenu en sélection néo-zélandaise, retenu par le nouveau sélectionneur Ian Foster. Il a disputé deux rencontres du Rugby Championship en octobre et novembre dernier. Mais il pourrait bien faire le choix de rejoindre le Stade français dès la saison prochaine. A suivre.