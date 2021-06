Un succès synonyme de montée en Top 14 : “J’ai une pensée pour l’Aviron bayonnais. C’est cruel mais c’est le sport. Même si l’on avait perdu, j’aurais été fier de l’équipe pour sa saison. C’est un scénario magnifique pour nous. Avant les tirs au but, on a dit aux gars qu'ils étaient des lions avec un courage et des épaules larges comme ça. Par rapport à la semaine passée, l’équipe a montré beaucoup de caractère et de qualités. Maintenant, c’est le Top 14. On sait que ce sera très difficile. Il faudra avant tout bien comprendre le contexte.”