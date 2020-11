Ronan O'Gara, entraîneur de La Rochelle : "On a réussi 20 premières minutes spectaculaires, tout ce qu'on tentait réussissait. C'est le témoin d'une équipe en confiance. On a très bien géré la première mi-temps. Après, on a vu nos forces et nos faiblesses... Mais c'est intéressant et positif. On change de mentalité, les joueurs changent de mentalité. On est une équipe difficile à affronter. Je suis satisfait de cette deuxième victoire d'affilée à l'extérieur. En Top 14, c'est extrêmement difficile de gagner à l'extérieur. On a vu un groupe. De notre point de vue d'entraîneurs, c'est une force. Après, on est des guerriers mais pas encore des tueurs."

Kevin Gourdon, 3e ligne et capitaine de La Rochelle : "Le contrat est rempli. Dans l'ensemble, c'est très positif. A la mi-temps, on avait une marge assez conséquente. On savait que Pau avait déjà subi des entames délicates avant de revenir au score. On s'est dit qu'il fallait capitaliser. On est resté dans notre plan de jeu, quand tout le monde fait son boulot, c'est plus facile. On a eu une grosse intersaison comme tous les clubs. On veut se servir de tout ce qui s'est passé pour démarrer pied au plancher et ne pas avoir de regret à la fin. Cette victoire, c'est positif pour les jeunes qui rentrent dans le groupe. A huis clos, c'est spécial, notamment à l'échauffement. J'ai demandé à mes équipiers de se concentrer et d'oublier ce qu'il y avait autour. Ce que je regrette, c'est d'avoir fait quarante bonnes minutes et de ne pas avoir continué sur le même tempo."