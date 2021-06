La célèbre enceinte lyonnaise, inaugurée dans les années 1920, va voir son revêtement historique changer cet été. La pelouse naturelle va laisser place à un terrain synthétique (technologie Tarkett Fieldturf identique à celle de la Paris La Défense Arena), avec un début des travaux le 9 juillet et une livraison le 20 août. "C’est un choix sportif avant tout, on ne l’aurait pas fait il y a deux ou trois ans. On est convaincu qu’on a l’équipe, le style de jeu et les joueurs pour que ça fonctionne. C’est aussi un choix économique car l’entretien coutera moins cher, et c’est un choix responsable", indique le président du LOU, Yann Roubert. Le club va investir un peu moins de 1 million d’euros pour ce terrain d’une durée de vie de 5 à 10 ans, mais conservera un terrain d’entrainement hybride "pour conserver les deux technologies."

Il y a eu des consultations internes, et le club s’est notamment rendu sur les installations du Racing 92 pour valider et conforter son choix. Yann Roubert précise que sur le plan économique, il y aura quatre fois moins de dépenses d’entretien et que la possibilité de pouvoir organiser des évènements sur le terrain permettra de générer un plus grand chiffre d’affaires. "Nous aurons une utilisation beaucoup plus intensive", précise-t-il. Et justement, du 12 juin au 9 juillet prochains, "on aura une pelouse à fêter. Il y aura du rugby, du football, du golf et elle sera ouverte à tous", à travers une liste d’évènements (brasserie éphémère, retransmission de matchs, afterwork, tournois, pique-niques, entrainements, etc.). La possibilité de pouvoir mettre sous verre un morceau du terrain est également en cours d’élaboration.