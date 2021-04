"Si vous faites un tour dans le vestiaire, il y a un sourire sur chacun des visages", c’est ainsi que Jonathan Pélissié résumait l’état d’esprit lyonnais, juste après ce succès qui maintient en vie le LOU dans cette fin de saison, et lui permet de rester en lutte pour une place en phase finale. Le capitaine rhodanien, Dylan Cretin, revient justement sur la performance de son équipe, malmenée mais victorieuse.

On peut parler de match fou. Qu’est-ce que l’on se dit après coup ?

Dylan Cretin : Déjà, on est content de la victoire et on est content que cela ait fait un beau match avec de la belle intensité, avec les beaux jours qui reviennent. On est content du match. Après, en y regardant de plus près, il y a des choses à améliorer. Mais bon, le sentiment reste positif à la fin de cette rencontre.

Le scénario de la fin, devoir défendre pour éviter à l’ASM de passer devant, et réussir à marquer deux essais pour faire le break, est fou !

D.C. : Oui, mais après c’est carrément de notre faute. On ne se facilite pas le match. On loupe dix minutes déterminantes à la reprise de la seconde période. Ça, c’est l’erreur à ne pas faire contre une équipe comme Clermont. Car même à un de moins (exclusion de Judicaël Cancoriet à la 40e minute, ndlr), il fallait reprendre très fort tout de suite. Ils ont réussi à nous mettre sous pression et à nous enlever des munitions. On aurait pu se rendre le match beaucoup plus simple et laisser couler à la fin mais ça n’a pas été le cas. Heureusement, on a fait preuve de caractère pour ne rien lâcher et aller chercher cette victoire à la dernière minute.

Comment vous expliquez ces difficultés en début de seconde période ?

D.C. : Honnêtement, si j’avais la solution, cela ne nous arriverait pas… Cela nous ait arrivé plusieurs fois dans l’année, on le sait. On essaie de le régler comme on le peut mais il est clair que l’on n’a pas la recette miracle pour être performant de la 1ère à la 80ème minute. Après, c’est ce que l’on essaie de faire parce que l’on sait que plus les matchs vont s’intensifier et que l’on va s’approcher de la fin, plus il va falloir être consistant et ne pas laisser une minute de répit à l’adversaire. On travaille dessus.

Après l’essai clermontois à la 72ème, comment vous remobilisez vos troupes ?

D.C. : Honnêtement, quand on prend l’essai, je sentais que, collectivement, on avait le caractère pour revenir. On sentait que l’on avait le moyen de revenir chez eux et de marquer assez vite. Donc on n’a pas forcément paniqué. C’est sûr que ce n’était pas le scénario idéal mais on s’est reposé sur nos points forts, on a construit tranquillement sur ces cinq ou dix dernières minutes pour ne pas s’affoler, faire les choses correctement, et réussir à être décisif. On a joué sans complexe.

Et c’est finalement Baptiste Couilloud, demi de mêlée, qui marque cet essai décisif comme un avant sur un ballon porté…

D.C. : Ce n’est pas de sa faute ! Des fois, il vient croquer. Mais comme cette fois on avait un carton jaune contre Alex (Tulou), du coup c’est moi qui lui ai dit de prendre cette place. Je lui ai dit que l’on allait l’emmener dans l’en-but. Là-dessus, il a juste écouté les ordres et tant mieux qu’il marque.

Sur cette fin de match, ce n’est seulement une simple victoire que vous allez chercher, mais toute votre fin de saison que vous jouez…

D.C. : Bien sûr ! C’est clair qu’il ne fallait pas trembler. Mais on commence à avoir l’habitude des fins de saison mouvementées avec le LOU. On n’a jamais été trop à l’abri et on a toujours dû se battre jusqu’à la fin. Cela a été encore le cas cet après-midi et ça le sera jusqu’à la fin. C’est plutôt excitant. On est impatient de faire ces quatre matchs pour ramener ces quatre victoires.

Cette victoire permet justement au groupe de rester sous pression pour, jusqu’au bout, aller chercher quelque chose dans cette fin de saison.

D.C. : On est des compétiteurs qui n’ont pas envie de finir dans le ventre mou pour ne rien jouer dans cette fin de saison. On a une place dans les six à aller chercher et tout le monde, les 15, les remplaçants, tout le groupe, se donnera à fond. On est tous tournés vers cette direction et on fera tout ce qu’il est possible pour y parvenir.

Un mot sur Josua Tuisova, encore une fois décisif avec ce doublé, qui porte son total d’essai à 12 (en 14 matchs) depuis le début de saison.

D.C. : C’est sûr… Après, il y a quand même l’ensemble du groupe qui a fait un gros match aujourd’hui et il faut le souligner. Il n’y a pas que lui. Mais je suis très content pour lui qu’il ait fait un très gros match, c’est clair qu’il fait des choses que peu de mecs dans le championnat peuvent faire. On est très content quand il marque ces essais où l’on n’a rien à faire et qu’il perce tout seul… Le rugby est plus simple comme ça. Mais il faut aussi souligner le boulot des autres.