Union Bordeaux-Bègles

Moefana blessé. A huis clos depuis le début de la semaine, l'UBB va devoir se passer de son centre Yoram Moefana, victime d'une lésion entre tibia et cheville à Toulouse et absent plusieurs mois. Il a rejoint à l'infirmerie les Nans Ducuing, Geoffrey Cros, Beka Gorgadze et Jefferson Poirot. Quelques joueurs mis au repos lors du déplacement à Ernest-Wallon pourraient faire leur retour comme Rémi Lamerat, Ben Lam, Mamad Diaby, Joseph Dweba, Vadim Cobilas ou Maxime Lucu.

Toulon

Etzebeth toujours incertain. L'entraîneur Patrice Collazo a confirmé que le champion du monde sud-africain Eben Etzebeth devait encore "passer des paliers" après sa commotion reçue contre Sale le 12 décembre dernier. En revanche le demi de mêlée Baptiste Serin effectuera son retour au Stade Chaban-Delmas, et Louis Carbonel devrait à nouveau lui être associé à l'ouverture. En première ligne, Anthony Etrillard pourrait être préféré à Christopher Tolofua au talonnage. Touché à la cuisse en sélection et préservé le week-end dernier, le pilier géorgien Beka Gigashvili effectuera son grand retour samedi.

Reste à savoir s'il sera titulaire d'entrée ou s'il remplacera Emerick Setiano à droite de la mêlée en cours de match. Brian Alainu'uese devrait cette fois débuter en deuxième ligne alors que l'Argentin Facundo Isa sera à nouveau aligné en troisième ligne. L'incertitude réside sur les lignes arrière. Si Gabin Villière reste sur un triplé et devrait à nouveau débuter à Bordeaux, les centres Néo-Zélandais Ma'a Nonu et Isaia Toeava ainsi que l'Australien Duncan Paia'aua ont été très utilisés ces dernières semaines et pourraient souffler ce week-end.

Montpellier

Avec Bouthier en 10 et Guirado. L'arrière international Anthony Bouthier, qui a repris la semaine passée après avoir soigné son entorse au genou, devrait enchaîner à l'ouverture devant Toulouse, et le talonneur Guilhem Guirado devrait retrouver une place de titulaire aux dépens du Sud-africain Bismarck Du Plessis. Le centre Thomas Darmon, l'ailier Jules Tisseron ou le demi de mêlée géorgien Gela Aprasidze, remis de divers pépins, ont repris l'entraînement en début de semaine et postulent à un retour dans le groupe.

L'arrière sud-africain Henri Immelman, exclu il y a quinze jours en Coupe d'Europe, purge le deuxième de ses trois matchs de suspension. Le jeune ouvreur Louis Foursans-Bourdette, touché à la cuisse, le deuxième ligne Mickaël Capelli (pied), et les Sud-Africains Jan Serfontein, Johan Goosens et bien sûr l'ouvreur Handré Pollard (genou) sont convalescents.

Toulouse

Une charnière Holmes - Balès. En l'absence de Romain Ntamack, victime d'une double fracture de la mâchoire dimanche contre Bordeaux-Bègles (45-23) et indisponible entre six et huit semaines, l'Australien Zack Holmes sera titulaire à l'ouverture. L'encadrement voulant procéder à une importante rotation d'effectif en prévision de la réception du Stade Français et des matches retour de Coupe d'Europe, il est probable qu'Alexi Balès débute au poste de demi de mêlée afin de reposer le N.1 au poste Antoine Dupont.

Devant, trois cadres blessés, le troisième ligne centre Jerome Kaino, le flanker François Cros et le deuxième ligne Richie Arnold terminent leur convalescence mais seront trop juste pour ce déplacement. L'objectif est qu'ils soient opérationnels pour le match décisif de Coupe d'Europe à Exeter dans deux semaines, a indiqué l'entraîneur des arrières Clément Poitrenaud. Arthur Bonneval, de retour d'une rupture des ligaments subie début juillet, est apte mais l'encadrement veut prendre son temps avec l'ailier qui n'a plus joué depuis un an.

Agen

Première ligne en souffrance. Bon dernier avec douze défaites en autant de matches, le SUA ne disposera pas de toutes ses armes pour le dernier match de la phase aller contre le leader rochelais. Une malédiction semble poursuivre ses piliers. Blessés dimanche dernier au Racing 92, le gaucher Fernandez Correa (genou gauche) et le droitier Walter Desmaison (commotion) ont rejoint à l'infirmerie les piliers Dave Ryan et Giorgi Tetrashvili. Et ce n'est pas mieux au niveau du talonnage entre la blessure de Marc Barthomeuf et la mise à pied de Paula Ngauamo suite à la bagarre en Italie.

Mais deux retours sont annoncés, ceux du gaucher Malino Vanaï et du polyvalent Tapu Falatea. Les autres lignes sont également touchées: le 2e ligne Pierce Phillips est forfait, tout comme le centre Saimoni Vaka. Les 3e ligne Loïc Hocquet et Jessy Jegerlehner font leur retour dans un groupe élargi à 27 joueurs, comme les centres Jordan Puletua et Noel Reid ou les polyvalents Timilai Rokoduru et JJ Taulagi.

La Rochelle

Avec Alldritt, Skelton suspendu. Après avoir soufflé le week-end dernier, le 3e ligne centre et capitaine Grégory Alldritt fait son retour à l'occasion du déplacement chez le dernier. En revanche, les Maritimes devront se passer du 2e ligne australien Will Skelton, suspendu après son carton rouge contre Montpellier. Touché aux ischios-jambiers, l'ouvreur Jules Plisson devrait encore laisser la place de titulaire au Néo-Zélandais Ihaia West, tandis que Tawera Kerr-Barlow complètera la charnière. L'arrière Brice Dulin, en évidence contre Montpellier, enchaînera avec la paire de centres Geoffrey Doumayrou - Levani Botia. Romain Sazy et Dany Priso pourraient retrouver la compétition en démarrant sur le banc.

Lyon

Sans Bastareaud ni Wisniewski. Le Lou aborde une série de trois matches privé de deux de ses pièces maîtresses, blessées dimanche à Brive. Le troisième ligne centre Mathieu Bastareaud a été opéré mercredi d'une rupture d'un tendon du genou gauche. L'ancien centre international sera indisponible pour le reste de la saison. Le staff lyonnais va également devoir composer plusieurs semaines sans l'ouvreur et buteur Jonathan Wisniewski. Blessé à la cheville droite, l'ancien Grenoblois ne devrait pas non plus pouvoir refouler les terrains avant au moins un mois.

Castres

Retour d'Urdapilleta. Le CO sera encore privé des services du troisième ligne centre canadien Tyler Ardron, victime d'une entorse à une cheville, qui pourrait également manquer le rendez-vous suivant face à Agen. Le nouvel encadrement dirigé par Pierre-Henry Broncan, promu entraîneur principal, devrait en revanche récupérer deux élément-clés: le centre Thomas Combezou, qui a bien récupéré de son KO face à Brive, et l'ouvreur N.1, l'Argentin Benjamin Urdapilleta. En revanche, le demi de mêlée Rory Kockott est toujours en phase de reprise, tout comme le deuxième ligne australien Tom Staniforth. Opéré d'une blessure musculaire aux pectoraux, le talonneur Marc-Antoine Rallier sera indisponible quatre mois.