Accusé d'avoir composé le 17 pour dénoncer la présence de fans castrais en tribunes samedi soir, la direction du RCT s'est empressée de démentir l'information ce mercredi. Selon le club, "aucun membre du Rugby Club Toulonnais n’a appelé la police le Samedi 5 Juin 2021 dans le but de dénoncer l’affluence au Stade Pierre Fabre. L’intervention de la police résulte d’un échange entre la Préfecture du Var et celle du Tarn."

Nos confrères de La Dépêche du Midi avaient dévoilé en début de semaine que le club varois, par le biais de son président Bernard Lemaitre, s'était plaint aux forces de l'ordre du nombre de spectateurs présents au stade Pierre-Fabre, malgré le couvre-feu en vigueur à ce moment-là (le match débutait à 21h). L'ensemble des personnes présentes dans l'antre des Tarnais s'étaient néanmoins munis d'une attestation dérogatoire valable.

Le président du CO avait alors fustigé l'attitude de son homologue varois. "Que voulez-vous, Toulon est un grand club mais son président semble avoir des codes bien particuliers. Entre ses interventions auprès de son entraîneur sur le banc de touche durant le match qui ont beaucoup amusé et un peu sidéré le public et ses tentatives de faire interdire le public dûment habilité, il a fait très fort !" Si c'est Castres qui s'est imposé le week-end dernier (46-24), le match n'est peut-être pas encore fini entre les deux clubs.