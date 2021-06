L'information est révélée par nos confrères de la Dépêche du Midi. Samedi soir, alors que le Castres olympique s'apprêtait à affronter le RCT au stade Pierre Fabre, un fonctionnaire de police secours de la cité tarnaise reçut un appel étrange : au bout du fil, le directeur du club varois, sur ordre de son président Bernard Lemaître, voulait dénoncer la présence de supporters tarnais dans les tribunes du stade, la rencontre se déroulant à 21 heures et, de fait, hors des limites imposées par le couvre-feu. Au moment où la patrouille de Police Secours débarquait dans le stade, elle constatait néanmoins que les présents avaient tous sur eux une attestation dérogatoire en bonne et due forme, lettre délivrée par la préfecture elle-même.

Interloqué par la situation, le président castrais Pierre-Yves Revol expliquait hier à nos confrères de la DDM : "Que voulez-vous, Toulon est un grand club mais son président semble avoir des codes bien particuliers. Entre ses interventions auprès de son entraîneur sur le banc de touche durant le match qui ont beaucoup amusé et un peu sidéré le public et ses tentatives de faire interdire le public dûment habilité, il a fait très fort ! Mais bon tout ça pour moi, ce n'est pas Toulon, même si c’est lui qui représente actuellement le club. Ce sont des agissements personnels déplacés et ridicules. Je n'ai même pas besoin de joindre mes amis toulonnais, anciens dirigeants ou joueurs, pour savoir ce qu’ils en pensent. Je le sais bien..."