L’attaque : avantage Woki

Il n'est pas simple de départager les deux joueurs sur ce point de l'attaque. Ces deux troisième ligne aile n'ont pas pu jouer tous les matchs cette saison mais Cameron Woki se démarque un peu plus. Du haut de son mètre quatre-vingt-seize pour 103 kg, il a marqué à deux reprises en seulement quatre titularisations. L'un contre le Rugby Club Toulonnais, lors du premier match de l'année 2021 de l'Unionn Bordeaux-Bègles et le second face à Lyon, deux matchs dominés assez largement par les bordelais, 31-18 et 31 - 9. De son côté, Wenceslas Lauret (1m86 pour 90 kg) marque une seule fois, le week-end dernier face à Toulon, dans un affrontement assez serré, en neuf titularisations. Cameron Woki est aussi un excellent sauteur et très bon en touche, il peut être l'auteur de percées dévastatrices, grand avantage par rapport à son concurrent Wenceslas Lauret, plus faible sur les offensives.

Top 14 - Cameron Woki (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

La défense : avantage Lauret

Sur ce point de défense, l'avantage est bien plus du côté de Wenceslat Lauret. Excellent plaqueur-gratteur, il est décisif pendant les contests et les rucks. En multipliant les placages, il apporte un réel soutien défensif à ses coéquipiers, à l'instar d'un Thierry Dusautoir il y a quelques années. Pour Cameron Woki, même s'il est un bon défenseur, il est moins efficaces que le joueurs du Racing 92, notamment pour les phases de grattages. Les deux joueurs sont de véritables atouts pour la défense de leur équipe respective mais l'expérience parle plus pour Wencelas Lauret, avec presque dix années d'écarts.

Top 14 - Wenceslas Lauret (Racing 92)Icon Sport

La forme du moment : avantage Woki

Comme dit précédemment, Cameron Woki a déjà marqué deux essais en Top 14 en quatre titularisation. Le plus récent, face à Lyon, Lucu sert Woki qui prend un intervalle comme dans du beurre, offrant le troisième essais de la rencontre ainsi que le bonus offensif. Wenceslas Lauret a, quant à lui, inscrit qu'un seul petit essai pour l'instant sur cette saison. C'était contre Toulon, après une énorme percée de Virimi Vakatawa, Lauret peut applatir dans l'en-but adversaire et marque le premier essai des franciliens, malheureusement pas assez suffisant pour la victoire. Les deux joueurs sont donc bien en forme en ce début d'années 2021 et prouvent leur efficacité sur le terrain.

Le résultat : 2-1 pour Cameron Woki

Ce duel particulièrement serré tourne à l'avantage du joueur de l'Union Bordeaux-Bègles grâce à la forme du moment. Cameron Woki, par son réalisme dans cette nouvelle année, montre qu'il a toutes les cartes en mains pour prendre le dessus dans son affrontement face à Wenceslas Lauret lors de la 19ème journée de Top 14 ce vendredi. De par sa vitesse, son jeu de passe ou encore sa capacité à marquer, le jeune bordelais a toute la panoplie nécessaire des plus grands joueurs qu'il pourra sublimer au fil des prochaines années avec de l'entrainement.

Par Colombies Jim