Initialement prévu à 21h05 sur Canal +, le match de haut de tableau entre le Racing 92, troisième, et le Stade rochelais, deuxième, aura finalement lieu plus tôt dans la journée, à 14h15. Le match reste diffusé sur Canal +. Mais en début d'après-midi, ce sont les Castrais et les Bayonnais qui devaient s'affronter, à 14h45. Là aussi, l'horaire a été modifiée et cette affiche se tiendra à 18h sur Canal + Décalé.

Le Top 14 a dû se heurter à plusieurs obstacles comme le match du Tournoi des 6 Nations entre le pays de Galles et l'Irlande à 16h ou encore le match de Ligue 1 entre Nantes et Lille diffusé là aussi sur Canal + à 17h.