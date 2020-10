Il y a des soirs, comme ça, où rien n’y fait. Des soirs où une équipe à beau tenter des choses et retenter, batailler jusqu’à l’obstination, mais ça ne passe pas. L’adversaire résiste et ne rompt jamais. Cette désagréable expérience, les Bayonnais l’ont vécue hier, face à un Stade Rochelais nettement supérieur, tout simplement. "La défaite est dure à encaisser, même s’il faut reconnaître que la meilleure équipe a gagné ce soir" reconnaissait Yannick Bru au coup de sifflet final.

Pour cause, dominés pendant la quasi-totalité de la partie, ses joueurs ont concédé leur premier revers à domicile cette saison. Vainqueurs du Stade Français sept jours plus tôt, ils avaient pourtant l’occasion d’enchaîner une troisième victoire d’affilée et, ainsi, confirmer le bon début de saison. Mais la marche Rochelaise était trop haute. Bien trop, même. "Nous sommes tombés sur un rouleau compresseur rochelais qui avait ciblé nos faiblesses" constatait l’ailier Aymeric Luc en conférence de presse. "Physiquement et dans l’engagement, je pense que nous avons été un peu inférieurs à eux" complétait son compère Yan Lestrade.

Lestrade : "Dans le jeu, on se faisait cabosser"

Offensivement aussi, les ciel et blanc ont eu du mal. Hormis le très bel essai en première main inscrit par Aymeric Luc (22e), les coéquipiers de Jean Monribot n’ont jamais trouvé la solution dans la défense adverse. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé, notamment en fin de match, avec une succession de ballons portés près de l’en-but rochelais. "Dans le jeu, on se faisait cabosser soulignait Lestrade. Ils étaient très en place en défense. Ils montaient fort et nous n’arrivions pas à gagner les collisions" "Nous avons été relativement impuissants dans la zone de marque ajoutait Bru face aux médias. [...] Les Rochelais nous ont imposé une puissance athlétique, physique et une précision. Félicitations à eux. Il faut savoir reconnaître leur supériorité, dans beaucoup de compartiments. Malgré tout, ça nous laisse des regrets. Il y a eu des bonnes choses de notre part. On a réussi à toucher les couloirs, à se passer le ballon malgré la pression défensive de La Rochelle. Tout n’est pas à jeter…"

Deux déplacements avant la réception de Toulon

Naturellement déçu par la défaite, mais lucide dans son analyse, le manager ciel et blanc a aussi tenu à louer le caractère de son équipe qui ne s’est pas effondrée et n’a encaissé que sept points dans le second acte. "Il y a cet état d’esprit qui reste là. Il est normal qu’on cherche à tomber avec les honneurs. L’envie de montrer un beau visage était là. Par contre, il y a eu trop d’imprécisions techniques en première mi-temps et de plaquages subis face aux gros porteurs de balle."

Dès lundi, les Bayonnais se remettront au travail pour préparer les deux prochains voyages à Lyon puis Agen, avant la réception de Toulon à la fin du mois. Bru toujours : "Nous sommes sur notre plan de marche. Je ne pense pas que cette défaite va entamer notre confiance. Elle va nous ramener à davantage d’humilité. Elle va nous rappeler que, dans ce championnat, nous sommes en dessous des cadors et, pour l’instant, il faut savoir l’accepter avant de se projeter, je l’espère, vers un futur meilleur. "