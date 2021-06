Romain : "Toulouse 15 - 21 La Rochelle"

"Les Rochelais sont portés par ce sentiment de revanche après la finale de Champions Cup perdue face à ces mêmes Toulousains. La clé du match sera sans doute l’emprise sur le match du paquet d’avants rochelais, impressionnant tout au long de l’année et notamment en demi-finale. L’absence de leur maître à jouer Romain Ntamack pourrait coûter cher aux Toulousains… "

Quentin : "Toulouse 25 - 22 La Rochelle"

"Les Toulousains ont beau composer sans Romain Ntamack, Sofiane Guitoune et Yoann Huget, éléments essentiels du dernier Bouclier de Brennus, ils ont beau gagner sans impressionner depuis plusieurs mois, leur dynamique semble inarrêtable. La finale de Champions Cup est un exemple, la demie contre l'UBB en est un autre, le groupe d'Ugo Mola sait s'imposer coûte que coûte, à l'expérience. La mêlée rochelaise donnera certainement des maux de tête aux tenants du titre mais ce ne sera pas suffisant."

Maxime : "Toulouse 13 - 21 La Rochelle"

"Perso c'est simple, j'étais au discours d'avant-match côté rochelais, je ne vois pas comment ils peuvent perdre. Inside... Le président Merling a débuté tranchant : "On était 130 à table là ! Moi j’ai dit les mecs, il faut venir nous aider et payer votre couscous 15 euros ! Tout le monde est venu ! 130 À TAAAAAABLE ! Je veux qu'on gagne ce match ! Pour nous, pour ce club ! Je le veux, je vous le demande ! Maintenant j’ai fini. Eux ils vont vous parler. Je sais qu’il est timide. Lui aussi. Peut-être un regard suffira." a-t-il déclaré avant que Ronan O'Gara ne poursuive en regardant ses joueurs dans le blanc des yeux : "Qui c’est qui a pas envie de gagner ce match ?! T’as pas envie toi ? T’AS ENVIE TOI ? Et toi ? Et le modèle ? Et toi, le petit qui monte ? ET TOI, LE BARON ? T’AS ENVIE OU PAS ?!". Quand on entend ça résonner dans les vestiaires, pas de doute, 21-13 pour La Rochelle, sans sourciller... "à toute à l’heure."

Arnaud : "Toulouse 18 - 25 La Rochelle"

"Une équipe vingt fois championne de France face à une équipe qui n'a jamais connu le Brennus, ça devrait être simple à pronostiquer n'est-ce pas ? Et bien non. Car la dernière opposition des deux équipes a vu Toulouse s'imposer de peu alors que les Maritimes étaient à 14 depuis la 28ème minute. Certes il y aura quelques absents de chaque côté (Ntamack, Botia, etc), mais c'est un vrai choc qui va avoir lieu au stade de France. Toulouse a un jeu huilé et des joueurs impressionnants... La Rochelle a une très grosse défense et un super collectif. Pas mal de points au pied à prévoir, avec quelques essais décisifs... s'il n'y a pas de carton rouge... On tente l'exploit de La Rochelle pour une revanche et un premier bouclier de Brennus ! (À jamais le premier)"

Tristan : "Toulouse 19 - 19 La Rochelle"

"Toulouse a l'avantage des dernières confrontations directes mais il est à noter que les deux rencontres de 2021 se sont achevées sur des scores trés serrés. L'absence de Romain Ntamack est ce petit détail qui peut faire la différence dans un tel match. Les Rochelais devront se surpasser évidemment face une équipe avec peu de failles pour remporter son premier Brennus. Toulouse ayant l'expérience et la maîtrise de ces grandes rencontres, les joueurs rouges et noir partent donc avec un peu d'avance. Je tente le match nul pour faire durer le plaisir et nous emmener aux tirs au but. Pourquoi pas un coup de pied décisif de Cyril Baille ou Will Skelton ?"

Yanis : "Toulouse 16 - 9 La Rochelle"

"Au terme d’un match serré entre les deux meilleures équipes de notre championnat cette année, je donne quand même un léger avantage aux Toulousains. Ces derniers possèdent une qualité d’effectif impressionnante. La bataille sera rude devant et les phases de conquêtes ainsi que le jeu au sol seront des secteurs de jeu importants mais le match pourrait basculer sur un éclair de génie."

Manon : "Toulouse 18 - 23 La Rochelle"

"Je vois cette équipe de La Rochelle soulever le Brennus. Pourquoi ? Ce sont des Rochelais revanchards que l’on va retrouver sur la pelouse du stade de France ce soir ! La défaite en finale de Coupe d’Europe a déjà été difficile à avaler, alors cette fois c’est l’occasion ou jamais de s’imposer face à cette équipe toulousaine. J’imagine un pack d’avants rochelais toujours plus puissant avec un Skelton dans ses grands jours qui pourra facilement mettre la pression à des Toulousains tout de même affaiblis par l’absence de leur ouvreur international Romain Ntamack."

Jules : " Toulouse 25 - 19 La Rochelle"

"Dans un match cadenassé où l'affrontement physique entre les deux packs prendra le dessus sur les envolées de trois-quarts, les buteurs feront la différence. Les Toulousains et les 91% de réussite de leur buteur Thomas Ramos prendront, selon moi, l'avantage sur les Rochelais dans cette partie. La Rochelle devra encore patienter pour toucher son premier Brennus."

Dorian : "Toulouse 16-14 La Rochelle"

"Souvent spectaculaires, les Rouge et Noir ont démontré cette saison qu’ils savaient également "gagner moche". La bataille imposée par les Maritimes ce vendredi sera sans doute titanesque, mais, même amoindris par les blessures, les Toulousains semblent parés pour s’adapter à n’importe quel adversaire. Les trois succès obtenus face aux Rochelais ces derniers mois (dont un en finale européenne) peuvent aussi leur conférer un léger avantage psychologique."