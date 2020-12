Le résumé du match : Brive en mode remontada

Difficile d'imaginer une victoire des Brivistes quand l'on voit la première mi-temps. Dès la 12ème minute, Pieterse inscrivait le premier essai des locaux en force. Toujours aussi incisifs, les Castrais continuaient à mettre les gaz, à l'image de leur ailier Filipo Nakosi, auteur en bout de ligne du deuxième essai (21e). Deux pénalités brivistes plus tard, l'international Anthony Jelonch volait un ballon sur une touche briviste et s'arrachait pour inscrire le troisième essai, celui du bonus (37e).

Oui mais voilà, les Castrais vont faire beaucoup de fautes, laissant les Brivistes revenir au score par la botte toujours aussi précise de Thomas Laranjeira, malgré un échec, le premier après 28 coups de pied consécutifs réussis. Même le carton jaune à l'encontre de Narisia ne va pas calmer les ardeurs des visiteurs, c'est même l'ailier Axel Muller qui va ramener les siens à deux points (69e). Après une énième faute, Laranjeira passait une somptueuse pénalité de près de 50 mètres, laissant éclater la joie des Coujoux

L'homme du match : Anthony Jelonch, symbole d'un Castres à deux visages

Il a été à l'image de son équipe ce soir. Le troisième ligne international Anthony Jelonch était dans tous les bons coups des Tarnais lors de la première période. Débordant d'activité, le Gersois va exceller ballon en main, en témoigne son essai juste avant la mi-temps où il est présent pour voler un ballon qui traînait sur une touche défensive des Brivistes.

Oui mais voilà, au retour des vestiaires, on ne verra plus Anthony Jelonch, cantonné à des tâches défensives de l'ombre qui ne lui ont pas permis de s'illustrer. À l'image des Castrais, Jelonch est apparu en lumière, puis a complétement disparu des radars.

Le chiffre du match : 3

"On va se souvenir du match contre Clermont, en deuxième mi-temps, on s'était fait raser, on va pouvoir montrer si l'on a appris la leçon". Tels étaient les mots de Loic Jacquet au micro de Canal + Sport à la mi-temps de la rencontre, un discours prémonitoire malheureusement pour les Castrais. Et force est de constater que les hommes de Mauricio Reggiardo n'ont pas appris la leçon.

Après pourtant une première mi-temps exemplaire, les Castrais ont complétement lâché par la suite, multipliant les fautes bêtes, quinze pénalités au total, une aubaine pour le buteur adverse Thomas Laranjeira. Les locaux n'auront inscrit que trois points, une pénalité du capitaine Julien Dumora à la 67ème. Comme face à Clermont dans un match tout de même différent dans la physionomie, Castres a complétement cédé, de manière inexplicable. Très inquiétant pour la suite, une suite qui va arriver très vite, dès dimanche pour le Boxing Day, avec une autre réception, celle de Bayonne.

La question : Castres a-t-il une peur de la gagne ?

La question est cruelle pour les Castrais mais elle est plus que jamais d'actualité. Au vu des deuxièmes mi-temps du CO à domicile, Castres a-t-il peur de gagner ? Qu'est-ce qui coince lors de ces 40 dernières minutes. À l'image du match contre Clermont où ils menaient 14-13 à la pause avant de s'incliner 40-14, le CO semble perdre ses moyens dans les instants fatidiques. Mais il faudra trouver la solution le plus vite possible car le désormais treizième place au classement a de quoi être alarmante.