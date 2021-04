Gaël Fickou s'est entraîné normalement toute la semaine. Comment s'est passé son transfert au Racing, au juste ?

Déjà, il faut remettre les choses dans la réalité des faits. Un jour, un agent nous appelle en nous disant : " le Stade français veut se séparer de Gaël Fickou. Je suis chargé de lui trouver un club. Etes-vous intéressé ? "

Comment avez-vous réagi ?

Lorsque Laurent Travers m'en a parlé, j'étais un peu incrédule. Gaël Fickou, c'était quand même le meilleur joueur du Stade français !

Pourquoi les dirigeants parisiens voulaient-ils s'en séparer ?

Pour respecter le salary cap, je suppose, et c'est plutôt vertueux. Bon... Voici le point de départ... De mon côté, je n'étais demandeur de rien. Gaël Fickou non plus, d'ailleurs. L'idée, elle vient des dirigeants parisiens.