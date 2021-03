Le Stade français s’apprête à vivre une fin de saison sous haute tension. Toujours en course pour une éventuelle qualification pour la phase finale, le club de la capitale, qui affrontera l’ASM Clermont lors de la prochaine journée de Top 14, est aujourd’hui positionné à la huitième place du classement, avec sept points de retard sur le RC Toulon, actuel sixième et potentiellement dernier qualifiable. Las, dans cette période crucial, le manager Gonzalo Quesada devra se passer des services de Paul Gabrillagues durant quatre semaines. Et pour cause. Le deuxième ligne international a été suspendu mercredi pour cette longue période par la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby. Une sanction très lourde et un coup dur pour les Soldats rose. Selon nos informations, cette décision a suscité de l’incompréhension face à l’ampleur de cette sanction. Contacté, le Directeur Général Thomas Lombard n’a pas souhaité faire de commentaire. Toutefois, les dirigeants parisiens envisagerait de faire appel devant la commission d’appel de la FFR.

Dans son communiqué, la commission de discipline de la LNR s’est justifiée : "C'est le degré moyen de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines, est-il écrit. Après prise en compte de la circonstance aggravante (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée d'une semaine et compte tenu des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, expression de remords), la sanction a été réduite de trois semaines."

Pour rappel, Gabrillagues avait été exclu lors de la rencontre face au SU Agen (18e journée de Top 14) suite à un plaquage jugé dangereux. Un carton rouge logique au strict point de vue du règlement. Le deuxième ligne stadiste avait maintenu Louis Gauban en l’air sans chercher à le plaquer, avant d’être bousculé entraînant la chute de l’ailier agenais sur la tête, sans force ni violence. Le club parisien espérait donc un peu de clémence de la part de la commission de discipline, l’exclusion se suffisant à elle-même à leurs yeux. Raté. Paul Gabrillagues, meilleur plaqueur du club (146) et troisième joueur le plus utilisé après Lester Etien et Joris Segonds, ne pourra donc pas participer à la rencontre du 27 mars face à Clermont, mais ratera aussi et surtout le derby face au Racing 92 le week-end du 17 avril. Son retour devrait être effectif lors de la 24e journée face à Montpellier. A moins qu’un recours devant la commission d’appel ne modifie la sanction...