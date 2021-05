Gabin, comment allez-vous à deux matchs du terme de la saison ?

Je découvre une partie de la saison dont on m'a souvent vanté les mérites (sourire). C'est excitant, car c'est le moment qui va récompenser une année de travail. Depuis août, chaque match, chaque entraînement devait nous permettre d'être toujours en course fin mai/début juin... Désormais ces deux derniers matchs vont valider ou non notre saison entière. Il va donc falloir s'employer pour éviter de regarder les phases finales à la télé.

6e ex æquo à deux journées de la fin de saison, est-ce l'histoire de la pièce qui tombe du bon ou du mauvais côté ?

Très exactement, mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ! Nous aurions aimé aborder ces deux dernières rencontres dans la peau d'un qualifié, mais nous ne sommes pas parvenus à breaker. Nous pensions avoir tout fait pour se mettre à l'abri, mais nous avons finalement pris quelques claques dans la saison, entre les blessés, les internationaux, la Covid-19 ou encore les matchs reportés. Nous ne sommes donc pas parvenus à faire la différence sur le terrain, et il va falloir cravacher jusqu'au bout pour arracher notre ticket pour les phases finales.

Quatre équipes se tiennent en deux points : qu'est-ce que cela change d'être en tête de cette course à la dernière place qualificative ?

Malheureusement c'est le cas depuis des semaines, et cela ne nous a pas empêché de trébucher... Nous avions une certaine avance depuis plusieurs mois, qui devait nous permettre de mener la danse, et finalement nous avons laissé le Stade français, Castres et Lyon recoller... Il n'empêche que si la saison s'arrêtait aujourd'hui, nous serions dans les six. Alors même si les sorties à Montpellier et Clermont nous ont fait mal, nous avons encore la possibilité de ne dépendre que de nous. On n'a donc pas à regarder ce qu'il se passera sur les autres terrains du Top14. Avoir son destin entre les mains est précieux, à nous de ne pas tout gâcher.