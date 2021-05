Clermont a rapidement mené au score grâce à une entame tonitruante, a inscrit quatre essais sur la pelouse d’Ernest-Wallon, a cumulé une vingtaine de défenseurs battus, a plutôt répondu présent en conquête... Pour résumer, samedi soir, les Auvergnats ont été à la hauteur de l’événement et de l’adversaire.

Le score final de cette affiche, 37-28, avait donc de quoi dépiter Franck Azéma et ses hommes : « C’est frustrant par rapport à l’énergie qui a été mise. Les mecs ont tout donné au niveau de l’engagement et il y a eu aussi de bonnes choses au niveau du rugby, dans la construction, les enchaînements. Mais il y a eu deux ou trois cadeaux donnés, c’est rageant. On savait bien qu’au moindre ballon tombé, ça pouvait se payer. Toulouse n’est pas champion d’Europe pour rien. » L’essai rocambolesque de Romain Ntamack juste avant la mi-temps, après que Sébastien Bézy n’ait pas pu dégager en touche, a ainsi pesé lourd dans la balance. « Juste avant la pause, nous donnons cet essai. Il n’y a pas de raison de le prendre, pourtant. On réagit très bien au retour mais ensuite il y a un enchaînement de fautes et des opportunités que l’on ne concrétise pas. »

"Il faut le jouer comme une finale"

Un manque de maîtrise assez symptomatique d'un parcours placé sous le sceau de l’inconstance. Avec, en guise de bouquet final, cette pénaltouche gaspillée à cinq minutes de la sirène, sur les 5 mètres. « Il y a clairement des regrets car l’on a mis beaucoup d’investissement mais nous ne sommes pas récompensés », peste Judicaël Cancoriet. « Il faut que l’on garde ce qui nous a animés », positive Morgan Parra en vue du match de la dernière chance à La Rochelle, samedi soir. Pour rester dans le top 6, les Jaunards devront l’emporter. L’équation est on ne peut plus simple : « Il faut le jouer comme une finale », reprend le troisième ligne. « C’est le reflet de notre saison : nous n’avons pas été assez constants pour nous mettre à l’abri mais c’est excitant de jouer ce huitième de finale à la maison. »

« Je reste confiant, on est capable de le faire, on est capable de tout, affirme Morgan Parra. On connaît La Rochelle : c’est une équipe dense, avec un gros paquet d’avants, une équipe qui aime entreprendre... Ce sera un match de haut niveau. » Après avoir craqué devant les champions d’Europe, les Auvergnats devront hausser le curseur, en termes de maîtrise, pour venir à bout des vice-champions. Sinon, leur aventure s'arrêtera samedi soir. De la plus triste des manières.