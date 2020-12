Montpellier-Castres, Bordeaux-Clermont et Racing 92-Toulon se tiendront le week-end du 5-6-7 février 2021. Les horaires exacts de ces rencontres seront communiqués ultérieurement précise la LNR. Ces matchs en retard se dérouleront alors que le XV de France fera son entrée dans le Tournoi des 6 nations 2021, face à l'Italie le samedi 6 février 2021. Les affiches opposant Montpellier et le Stade Français ainsi que Clermont et le LOU se dérouleront elles lors du dernier week-end de février, les 26, 27 ou 28 février 2021, précise encore la Ligue, alors que le XV de France accueillera l'Ecosse le dimanche 28 février.

Pour la Pro D2, trois matchs ont été reprogrammés : Stade Montois-Oyonnax, Biarritz-Colomiers et Grenoble-Provence. Ils se tiendront le week-end du 6 février 2021.