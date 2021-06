" Là j'ai un peu les boules, je pense que demain j'aurai encore plus les boules, et après demain j'aurai encore encore plus les boules "

Le 5 octobre, après le match à Lyon, lors de la 3e journée.

La défaite n'est pas du goût de Christophe Urios, surtout quand son équipe ne montre pas le strict minimum. Dans ces moments-là, ça donne des déclas' mythiques :

"En première mi-temps, on a fait un match universitaire, en deuxième mi-temps, on a fait un match universitaire mais plus engagé. [...] Je me suis trompé dans la composition d'équipe probablement. Je n'ai pas l'habitude de me tromper deux fois. Pour savoir ceux qui veulent jouer contre l'ASM, je vais pas mettre de GPS, rien, je m'en fou de tout ça. Je vais la faire un peu à l'ancienne, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance à en***** les mouches. Donc là j'ai un peu les boules, je pense que demain j'aurai encore plus les boules, et après demain j'aurai encore encore plus les boules."

" Qui a dit : 'Le rugby on va le jouer en faisant des passes, de la contre-attaque ?' Personne. Tu joues au rugby comme tu le veux. "

Après le match contre Castres, le 15 mai, lors de la 24e journée.

Cette fois-ci, l'UBB avait pourtant gagné un match important face à Castres. Interrogé au sujet du jeu proposé, Urios s'est expliqué à sa manière :

"À l'UBB, il faut qu'on soit capables d'être laborieux sinon on ne sera jamais champion de France. Que voulez-vous que je dise ? Si en sortant de ce match on se dit 'P*****, c’est pas du rugby'. Et bah si, c’est du rugby. J’ai entraîné en face (Castres) et on se régalait de jouer comme ça. Les mecs prenaient du plaisir à jouer comme ça. Si on pense qu’il faut juste jouer à la baballe pour être champion de France. Je suis désolé mais ce n’est pas que ça le rugby. Qui a dit : 'Le rugby on va le jouer en faisant des passes, de la contre-attaque ?' Personne. Tu joues au rugby comme tu le veux. Si on nous amène dans ce combat-là, il faut être capable de le faire. Sinon, tu perds des matchs. Et si tu perds des matchs, tu fais comme tout les ans ce qu'à fait Bordeaux. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e tous les ans ! Ça me fait du bien de le dire. Moi je veux gagner.

" Tu mets du combat, tu mets de la testostérone, tout ce que tu veux, mais c'est un vrai test. "

Avant le déplacement à Brive en février, lors de la 17e journée.

Alors que Bordeaux se rendait à Brive, Urios est revenu sur les ingrédients qu'il faut pour réussir un déplacement chez en Corrèze.

"Quand tu vas chez les Coujoux, tu passes toujours un test. Moi je jouais, c'était pareil, j'entraîne depuis 20 ans, c'est toujours pareil. Tu mets du combat, tu mets de la testostérone, tout ce que tu veux, mais c'est un vrai test. L'année dernière, ils nous ont fracassé, et cette année ça sera pareil."

" Mola ? Ne me parlez pas de ce personnage ! "

Le 30 avril, avant la demi-finale de Champions face au Stade Toulousain.

Une certaine tension régnait avant cette demi-finale de Coupe d'Europe, opposant l'UBB à Toulouse, mais aussi deux des coachs les plus en vue du championnat. Ugo Mola avait envoyé une première pique à son homologue bordelais en conférence de presse : "Son président l'a converti au jeu, ce n'est quand même pas rien". Il n'en fallait pas plus à Christophe Urios pour réagir, quelques heures après : "S'il vous plaît, ne me parlez pas de ce personnage". De quoi animer une certaine rivalité entre les deux coachs.

" Si je devais sortir tous les "gonz" qui ne m'ont pas plus contre La Rochelle, il va falloir que je joue "

Le 30 mars, après le revers face à La Rochelle lors de la 20e journée du Top 14.

Au sortir d'une défaire peu glorieuse face à La Rochelle sur la pelouse de Chaban-Delmas, les Bordelais retrouvaient Bristol en Champions Cup. Urios s'est exprimé sur la transition entre les deux matchs.

Ce qui a été analysé, dit, annoncé, reste dans la sphère du vestiaire et de ma salle vidéo. On a compris ce qui s'est passé. Si je devais sortir tous les "gonz" qui ne m'ont pas plus contre La Rochelle, il va falloir que je joue moi. Et là je peux te dire que ça va être un massacre. On vaut mieux que ce qu'on a montré la semaine dernière.

Champions Cup - Christophe Urios (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

" Je déteste mon équipe quand elle joue comme ça. "

Le 5 juin, après la défaite contre Toulouse, lors de la 36e journée du Top 14.

Après le dernier match de la phase régulière, perdu à domicile face au Stade toulousain, le coach bordelais l'avait mauvaise, vraiment mauvaise. Extrait :

"Ce n'était pas bon. En fait, j'ai passé ma semaine à gueuler. Il y avait des mauvais signes, des joueurs qui arrivent en retard, par exemple. Sur le plan de l'état d'esprit, ce n'était pas bon. Au niveau du rugby, c'était nul. Nous avons fait une première mi-temps indigne du top 6. La seconde mi-temps fut tactiquement catastrophique. On s'est amusé. Ça m'a rappelé le Bordeaux d'il y a quelques années. On fait des passes comme-ci, comme ça, on joue au pied au moment de marquer et on fait des passes par-dessus. Je déteste mon équipe quand elle joue comme ça. Clermont va nous mettre à la page. Je vais peut-être changer mes vacances''.