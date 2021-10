"Si on se table sur la manière, je pense qu’on va faire peur aux spectateurs et au public. On retient le résultat, quatre points pris et mérités d’être pris. Paris n’en prend pas, je pense que c’est une bonne opération. Le contexte était particulier avec de la pression physique et émotionnelle sur ce match-là. Les conditions climatiques étaient particulières, les premières de ce début de saison. Ce fut un match assez haché. Les équipes se sont rarement rapprochées des lignes et elles ont essayé de saisir les opportunités au pied."

"Je félicite vraiment la conduite stratégique du match de notre équipe, car les garçons ont été capables de construire patiemment ce score et de le creuser à la toute fin. C’est un signe évocateur de maîtrise. Sur la fin, j’ai senti une équipe unie, compacte, soudée et une équipe qui était précise dans son plan. Compte tenu des conditions atmosphériques du jour, elle a converti les opportunités au pied."