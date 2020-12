Aux yeux du joueur du RCT, « ce sont des tweets du passé et tout le monde a droit à une deuxième chance. Je suis à fond avec eux. » Par ailleurs, Facundo Isa est revenu sur l'hommage jugé trop timide de sa sélection au défunt Diego Maradona : « L’hommage à Diego a été mal organisé dès le début. On a préparé une vidéo pour lui le jour de son décès avant d’aller à l’entraînement. Puis rien de plus, à part un bracelet noir le jour du match. On ne savait pas que les All Blacks avaient prévu un maillot spécial. Ça nous a touchés, nous qui étions surtout concentrés sur notre match. Je pense que la Fédération argentine aurait dû mieux prendre en charge cet hommage. »