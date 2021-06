Finale du Top 14 : le prodige Mourad Tsimpou en ouverture, les Black Eyed Peas en clôture

Le concert se produira à distance, depuis Miami, pour un show 100% Top 14 à destination des téléspectateurs. Par ailleurs, la LNR a choisi d'accueillir le jeune prodige de 16 ans et autodidacte Mourad Tsimpou qui interprètera la Marseillaise et nous fera partager une de ses compositions en avant-match, Ma Cité, un message porteur d'espoir pour tous les jeunes issus des quartiers sensibles. Découvert en 2018 via les réseaux sociaux alors qu'il jouait sur un piano en libre accès à l'hôpital de la Timone à Marseille, Mourad Tsimpou a depuis enflammé la toile par son talent sans limite au piano.