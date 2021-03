Bordeaux-Bègles : 10 millions de déficit, "il faut que ça s'arrête cette année"

"L'année dernière, on s'en est sortis parce que sur la France entière, les partenaires et les abonnés ont été généreux, a-t-il poursuivi. Cette année, on sait bien que tous ne pourront pas faire cadeau de leur saison puisqu'ils n'ont vu qu'un seul match. On a dit aux partenaires qu'on remboursera tous ceux qui le désirent mais on attend de voir si on finira vraiment la saison sans public. C'est une situation très difficile mais l'UBB, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ça fait partie de notre vie rugbystique et on l'aime comme ça."