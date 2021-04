Betclic nouveau partenaire du Top 14

"Le partenariat avec Betclic s'inscrit pleinement dans le développement de la stratégie digitale de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) qui a pour objectif d'engager fortement ses communautés, de fidéliser et valoriser les fans de rugby. Ce partenariat stratégique va renforcer encore plus la capacité de la LNR à séduire et convertir un nouveau public, celui des Millenials", explique le communiqué de la LNR.