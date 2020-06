Zouzou, la vache limousine, mascotte du CA Brive-Corrèze dans laquelle se cachent tour à tour Adrien et Kevin permet donc à la vitrine des trophées corréziens de se garnir un peu plus, quelques mois après que le public briviste a été sacré meilleur public rugby de France. C'est sur la page facebook du club que la nouvelle est tombée, relayée par nos confrères de France Bleu qui, fierté régionale oblige, en ont fait leurs gros titres. Zouzou a tour à tour terrassé ses adversaires parisiens, lyonnais, bayonnais et enfin toulousains.