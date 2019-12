C'est une satisfaction de venir s'imposer au Hameau ?

Ce n'était pas un match facile mais on savait où on mettait les pieds, ça s'est déroulé comme on l'imaginait. A part les dix dernières minutes, où je pense qu'on aurait pu se mettre moins en danger. On se doutait qu'ils allaient attaquer fort le match, avec un jeu direct, simple, de manière à nous mettre la tête sous l'eau.

Vous estimez avoir bien répondu dans ce début de match ?

La clé du match était là. Si on répondait à cet affront défensivement, on allait les faire douter. On gère cette partie-là puisqu'on est devant 10 à 3. On a été capable de marquer sur nos temps forts. Je suis surtout satisfait des dix dernières minutes, où l'on a montré beaucoup de courage. Et quand tu joues à Bordeaux, c'est important de montrer du courage.

La première place aussi c'est important ?

Evidemment qu'être leader au 31 décembre c'est bien. Mais moi ce qui m'interesse c'est d'être premier à la fin de la saison régulière.

Un match avec beaucoup de pénalités ce soir..

On savait que ca allait être un match âpre et rugueux. On a semble-t-il été pénalisé sur des fautes logiques et malgré tout on a bien su gérer cette infériorité. Par contre je constate que Rémi (Lamerat) prend un carton jaune et que pour la même faute le centre de Pau n'a rien pris. Mais je ne vais pas parler de l'arbitrage ce soir.

" Dans l'état d'esprit cette équipe a changé "

Vous aviez ciblé la touche paloise ?

Oui, on savait qu'ils étaient en difficulté dans ce secteur. On les trouvait pas très rapides, pas très grands. On avait principalement ciblé les contres directs et les sorties de balles rapides. Ce n'est pas dans notre habitude mais là on voulait sortir les ballons rapidement. On l'a pas très bien fait en début de match, d'ailleurs on a pris deux contre-attaques qui auraient pu nous coûter cher. Mais quand on a réussi à le faire, on les a senti en difficulté.

Comment vous voyez le match face à Bayonne ?

C'est un match contre une équipe qui n'est pas facile à jouer malgré ses derniers résultats. On a une semaine compliquée, on joue aujourd'hui, on rejoue samedi, il y a le 31 entre les deux. A nous de bien la gérer, mais il faudra respecter cette équipe bayonnaise.

Un bilan sur cette première partie?

Non je n'ai pas tiré de bilan. Tout ce que je peux dire c'est qu'on a fait plus de points à l'extérieur que la saison dernière. Mais j'aimerais surtout mettre l'accent sur le caractère exprimé par cette équipe. Dans l'état d'esprit, cette équipe a changé. Dans les dernières minutes ce soir et comme face à la Rochelle, on s'est comporté en grands garçons.

A moins d'une semaine de l'annonce du staff tricolore, Cameron Woki a-t-il le potentiel pour être dans les 42 ?

Ca dépend le profil que tu cherches. Si tu veux un plaqueur-gratteur, c'est pas le bon gars, par contre si tu cherches quelqu'un de bon en touche, très mobile et fort dans les couloirs, je pense qu'il peut être un prétendant. Cameron a une marge de progression énorme, c'est un gamin, il est à 75% de ses capacités.

Propos recueillis par Tristan Failler