La large victoire de l'UBB face à Bayonne (43-19) a été marquée par le retour du pilier Thierry Paiva qui est enfin remis d'une rupture d'un tendon rotulien. Il est entré à la 66e à la place de Jefferson Poirot, puis quatre minutes plus tard, il marquait un essai, le cinquième des Bordelais. "Non, ce n'était pas mon premier ballon, mais le deuxième. Je n'avais plus joué depuis huit mois. J'ai été opéré le 20 février Sur l'essai, je crois que j'ai poussé un cri, on aurait pu m'entendre à l'autre bout de la France. Ce fut un si gros soulagement" déclarait tout sourire, le Girondin qui aura 25 ans, le 19 novembre.

Il jouit samedi son quarantième match de Top 14 (débuts en 2017) et son 54e sous le maillot de l'UBB (plus 19 avec Carcassonne). Avant sa blessure, le 17 février face à Lyon, on voyait son étoile monter, il s'était forgé un statut de solide pensionnaire de l'Élite, en attendant peut-être mieux. A vrai dire, on attendait un retour plus précoce du pilier gauche, qu'on a un moment donné dit en avance sur son programme de reprise.Mais le staff l'a fait patienter jusqu'à ce début novembre et ce quart d'heure final face à l'Aviron Bayonnais. "Ce fut long en effet, quand j'ai repris l'entraînement, je manquais un peu de force, c'était risqué de me faire jouer. Mais les semaines m'ont paru très longues. C'est normal, on revient différemment selon les blessures. On m'avait dit trois semaines, ce fut un peu plus long. On a pris le temps qu'il fallait."

Il avait quitté des coéquipiers au moment où l'UBB marchait sur l'eau. On imagine facilement sa déception de quitter une équipe qui avançait au rythme d'un champion. "Ce fut une grosse déception et puis il y a eu ce virus, ce qui indirectement a rendu ma convalescence plus facile. Il n'y avait plus de rugby, alors je ressentais moins ce manque. Mais il y a eu des phases compliquées car je devais faire des soins tout seul, car j'étais confiné à la maison. Mais j'étais bien entouré." Quand il s'est blessé, il jouait beaucoup car Jefferson Poirot était régulièrement appelé chez les Bleus. Mais depuis, celui dont il est la doublure, a pris sa retraite internationale. Mais il voit cette situation comme un nouveau défi. "Sur mon essai, Ben Lam a fait un slalom, un avant a ramassé, je crois que c'est Afa Amosa et je me suis retrouvé à dix mètres de la ligne. Et là, je ne voulais rien savoir !"