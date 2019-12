Pour la première fois de retour à Brive depuis son départ il y a deux saisons, Fabien Sanconnie a connu une après-midi idéale avec une victoire et le plaisir de refouler cette pelouse d’Amédée-Domenech.

Rugbyrama : Quel est votre sentiment après cette belle victoire ?

Fabien Sanconnie : C’était un match un peu spécial pour moi, c’était la première fois que je revenais à Brive depuis que j’ai quitté le club. Le résultat est positif, on était venu pour faire quelque chose, on a réussi à mettre notre jeu en place et à faire un bon match donc c’est cool.

RR : Vous avez joué dans l’avancée et privé Brive de ballon, on imagine que cela vous a facilité les choses ?

FS : Oui bien sûr, c’est la base du rugby. Si tu arrives à avancer et à avoir des rucks assez propres où le ballon sort rapidement, c’est cadeau pour les trois-quarts. Puis ce soir, ça a porté ses fruits, on a obtenu le résultat qu’on voulait. C’est top.

RR : Votre touche est performante depuis le début de la saison et votre mêlée s’améliore week-end après week-end à l’image d’aujourd’hui, pour un avant, avoir une telle réussite dans les phases de conquêtes doit être gratifiant ?

FS : La touche est notre point fort, c’est vraiment très satisfaisant. Depuis le début de saison, on a fait 100 % donc il faut continuer autant offensivement que défensivement dans ce secteur. En mêlée, on a fait une bonne prestation même si on a été pénalisé une ou deux fois. Il faudra corriger tout ça, mais globalement avoir une conquête assez propre, c’est important. Surtout, les matches vont devenir de plus en plus important et il faudra garder ce niveau dans ces secteurs.

RR : Vous remontez au classement grâce à cette victoire. C’était un match important pour rentrer dans vos objectifs ?

FS : Oui, l’objectif est atteint. On s’approche du top 6. Il va falloir continuer sur cette lancée-là, on est plutôt pas mal depuis quelques matches. Il faudra continuer à faire des prestations comme celle de ce soir pour remonter au classement et récupérer les points perdus à domicile.

Propos Recueillis par Damien Souillé.