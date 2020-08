Son retour sur les terrains était espéré pour la reprise. Malgré une alerte au mois de juin en début de préparation, il avait pu reprendre la course, laissant penser que le principe de précaution avait été de mise sans pour autant remettre en cause sa participation au début de saison. La mauvaise nouvelle est arrivée ce lundi en fin de journée via un communiqué du club : "Alors qu'il terminait le processus de réathlétisation avec des résultats très positifs et toute l'abnégation qu'on lui connaît, Jesse Mogg a été victime d'une rechute de sa blessure au tibia fin juin. Après des examens médicaux approfondis réalisés au mois de juillet, une nouvelle opération s'avérait indispensable pour notre arrière afin d'envisager son retour sur les terrains." Elle a eu lieu ce lundi 10 août dans la matinée.

Heureusement, le club avait réussi à engager l'arrière Hugo Bonneval au mois de juillet, ce qui va permettre à la Section paloise, qui peut aussi s'appuyer sur Charly Malié, de ne pas être désœuvrée pour attaquer le Top 14 en septembre. C'est un nouveau coup dur pour l'Australien qui enchaîne les blessures depuis son arrivée dans le Béarn et qui sortait d'une saison blanche. Pour autant, le président Bernard Pontneau lui a renouvelé sa confiance : "La détermination sans faille et la force de caractère qui définissent Jesse imposent le plus grand respect. Il veut revenir et fera tout pour y parvenir. Le club sera présent à ses côtés dans ce nouveau moment difficile pour lui et mettra tout en œuvre pour permettre son retour à la compétition dans les meilleures conditions, sa santé et son bien-être primant avant toute chose."