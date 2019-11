Quel match entre le Racing 92 et Bordeaux-Bègles, ce samedi après-midi en ouverture de la 10e journée de Top 14 ! L'UBB a décroché un nouveau succès à l'extérieur, 34 à 30, non sans s'employer. Face au Racing 92, malmené sur sa pelouse depuis le début de la saison, les Girondins ont pris le jeu à leur compte, comme très souvent depuis l'arrivée de Christophe Urios aux commandes. Les velléités offensives du dauphin du Top 14 se sont d'abord heurtées à la défense efficace et au réalisme total des joueurs de Laurent Travers. Mais les visiteurs ont finalement été récompensés.

Huit essais ont été inscrits dans cette rencontre, quatre de chaque côté. Virimi Vakatawa (18e, 32e), Cedate Gomes Sa (44e) et Teddy Baubigny (49e) ont permis au Racing 92 de rester au contact puis de mener au score en début de seconde période. En face, Semi Radradra (27e, 67e), Cameron Woki (40e+3) et Lekso Kaulashvili (57e) ont eux le dernier mot. C'est finalement la réussite au pied de Matthieu Jalibert, combinée à la maladresse de Teddy Iribaren face aux perches qui auront fait la différence.

Voilà une très belle publicité pour le Top 14 ! Soixante-quatre points inscrits, huit essais marqués, des joueurs de grande classe et des actions à couper le souffle... Sur la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena, le Racing 92 et Bordeaux-Bègles ont livré un spectacle total. Du suspense aussi, avec un chassé-croisé presque ininterrompu. Longtemps, les deux formations n'ont réussi à se départager. C'est finalement l'UBB qui a fait valoir sa suprématie.

Radradra répond à Vakatawa

Santiago Cordero, Finn Russell, Teddy Thomas, Matthieu Jalibert... Nombreux sont les joueurs qui ont crevé l'écran cet après-midi. Et comment ne pas citer deux autres monstres du ballon ovale : Virimi Vakatawa et Semi Radradra. En forme internationale, et dans la lignée de ses prestations européennes, le centre du Racing 92 a réalisé une première période époustouflante, marquée par un doublé inscrit en l'espace d'un quart d'heure.

C'était sans compter sur la réponse de son vis-à-vis. Quelques jours après l'annonce de son départ à Bristol au terme de la saison, Semi Radradra s'est illustré à merveille, presque sans surprise. Le numéro 13 fidjien a lui aussi inscrit un doublé, et a mené Bordeaux-Bègles vers sa deuxième victoire à l'extérieur. L'UBB creuse un peu plus l'écart avec ses poursuivants et s'installe un peu plus confortablement encore au sein du Top 2. En face, le Racing retombe dans ses travers. Troisième défaite, déjà, pour les "Ciel et Blanc" à domicile. Symbole de ce nouvel échec, le choix des trois points et du bonus défensif après la sirène...