Le match : un champion avec des regrets

Ce Racing-Toulouse a tenu toutes se promesses. Bien écarté, Pita Akhi inscrivait le premier essai des siens, validant le bon début de match des Toulousains. Mais le Racing 92 réagissait par Sanconnie, à la suite d'un beau maul. Devant au score, les Franciliens se sont pourtant souvent relâchés, l'essai de Tauzin à l'heure de jeu en étant la parfaite illustration. Dorian Laborde, auteur d'un très bon match, marquait en coin pour égaliser. Au terme d'une action folle, Guitoune mettait un gros coup derrière la tête du Racing en marquant sur interception. Mais c'était sans compter sur l'abnégation et le caractère des hommes de Laurent Travers qui, avec quatre points de retard seulement, crucifiaient le champion en titre. Un chassé-croisé en terme d'essais mais pas en terme de domination où Toulouse semblait au-dessus. Mais les Franciliens vont finalement l'emporter in extremis.

Le fait du match : carton bleu pour Dupichot

Le choc fut sévère entre Louis Dupichot et Sébastien Bézy. Après avoir contré un coup de pied de Finn Russell juste devant l'en-but du Racing, le demi de mêlée toulousain allait à la course pour tenter d'aplatir. Il croisait sur sa route Louis Dupichot qui arrive en travers. Les deux hommes se télescopent violement. Complètement KO, l'ailier va se voir adresser un carton bleu par l'arbitre. Ce qui signifie une sortie définitive du terrain sans passage par le protocole commotion, mais aussi une licence du joueur bloquée pendant dix jours. Dupichot ne jouera donc pas le prochain match à Lyon, dimanche. Aussi sonné, Bézy sera remplacé par Pagès et ne reviendra pas non plus sur le terrain. L'essai ne sera pas accordé pour Bézy, in extremis.

Louis Dupichot (Racing 92) et Sébastien Bézy (Toulouse) restent au sol après leur chocIcon Sport

L'essai du match : Klemenczak libère le Racing

La fin de match fut folle. On est dans le temps additionnel et après une nouvelle pénalité contre Toulouse, Joe Tekori va prendre un carton jaune. Le Racing va décider de prendre la mêlée pour enfoncer leur adversaire. Mais le pack Haut-Garonnais est solide et va même faire reculer les Franciliens. C'était sans compter sur la vision du Teddy Iribaren. Le demi de mêlée va parfaitement négocier le petit côté et décalé Olivier Klemenczak. L'habituel centre qui jouait aujourd'hui à l'aile va marquer et libérer le Racing 92, pour la plus grande joie d'une Arena qui va exploser. Le Racing s'en sort, in extremis.

La question :

Avec la physionomie du match, le Racing s'en sort-il bien avec la victoire ? Sondage 2950 vote(s) Oui, Toulouse méritait beaucoup mieux Non, le Racing était le plus fort

La stat : 11 minutes de domination au score pour le Racing

Les Racingmen s'en sortent bien, et même très bien. En effet, Toulouse va pouvoir se mordre les doigts après cette fin de match un peu sabordée. En réussite au but, Kolbe va manquer une pénalité qui semblait facile au vu de sa performance. Et l'essai de Klemenczak finit d'écrire l'histoire. Les hommes de Laurent Travers auront fait la course en tête durant 11 minutes. D'abord de la 25e à la 29e minute après l'essai de Sanconnie et ensuite de la 44e à la 51e minute après une pénalité de Maxime Machenaud au retour des vestiaires. Avec des miettes, le Racing s'est fait un copieux festin pour s'offrir sur un plateau le champion en titre, in extremis.

Par Kenny Ramoussin.