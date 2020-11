En apprenant cette nouvelle le weekend passé, Emile Ntamack, lui aussi ancien ailier de Toulouse et des Bleus, a eu un sentiment de tristesse. "Je me suis dit qu’à 33 ans, il pouvait encore jouer ! Et puis, j’ai pensé à son choix et à qui il est. Or, c’est sa décision, on se doit de la respecter et d’avoir le sourire avec lui comme il l’a toujours eu tout au long de sa belle carrière."

Sur le plan sportif, rares sont les joueurs formés à Toulouse, qui en sont partis puis revenus, pour y connaître un franc succès. Ce fut son cas. Emile Ntamack se souvient. "Yo, je l’ai vu arriver au club en cadets. Je l’ai vu grandir, évoluer, s’entraîner avec moi en Espoirs, se remettre en question puis faire son premier match en Une. C’est une force de caractère qui a beaucoup bossé pour obtenir tout ce qu’il lui est arrivé. Cela n’a pas toujours été facile. Il n’était pas toujours le meilleur dans certains secteurs mais à force de volonté, il y est devenu le meilleur. Il a marqué son temps. Je lui tire un grand coup de chapeau."

De fil en aiguille, l’année 2019 a ainsi correspondu à une sorte d’apothéose avec sa deuxième Coupe du monde disputée au Japon et son deuxième Brennus en championnat. Les deux épreuves lui ont surtout permis d’être dans la peau d’un titulaire et aussi double marqueur des seuls essais de la finale du Top 14. En 2019, il a aussi été l’invité de l’émission Top chef d’M6 dans l’un des établissements du chef étoilé toulousain Michel Sarran, grand connaisseur du rugby en rouge et noir. "Il a eu un parcours exceptionnel, se souvient le restaurateur, et il fait partie des joueurs qui ont marqué le Stade Toulousain. Il a cette petite folie nécessaire qui le rend capable de tout. Je revoie ses cadrages-débordements, ses prises de risques. C’est un compétiteur qui a envie de se surpasser à chaque match, à chaque prise de balle et ça se voit. On sent qu’il n’a jamais lésiné sur un terrain, qu’il n’est pas à l’économie, alors quand il avoue que ça devient difficile physiquement, je le comprends."

Michel Sarran : "Heureux de vivre"

Souvent à la conclusion d’essais spectaculaires portant le sceau du jeu toulousain, Huget a tendance à exploser de joie ou de rage après avoir marqué, avec souvent, un geste signature (salut militaire, voire le bisou, ndlr) pour "partager avec le public, avec les supporters, apprécie Jean-Marc Arnaud, président du Huit (groupe de supporters stadistes). Avec Maxime Médard ou quelques anciens, il a un peu plus l’œil rivé sur nous et se rend disponible. Cela s’explique car il a la griffe toulousaine et on sent qu’il est attaché à 300% à son club et sa ville dont il a participé aussi à glorifier l’image. Et n’oublions pas aussi que durant les années difficiles, avec les Dusautoir ou Médard, il a tenu la baraque sans tricher en étant l'un des moteurs."

Marié au mannequin Fanny Veyrac-Huget et papa de deux enfants, Yoann Huget est plus discret dans la Ville rose. Mais son image ou ses racines appaméennes demeurent intactes. "Il a toujours voulu faire honneur à sa terre ariégeoise qu’il représente dignement, explique Emile Ntamack. Une terre ou une personne très agréables, dures parfois, et qui en travaillant, peuvent déplacer des montagnes." Le chef Michel Sarran va plus loin. "C’est un véritable épicurien qui aime bien manger, s’amuser ou faire des blagues. Sans filtre, il montre surtout qu’il est heureux de vivre. Quand on le croise, il est tout le temps content de vous rencontrer, d’échanger quelques mots et de façon très sincère. C’est une très belle personne. Rien n’est calculé : c’est franc et honnête."

Enzo, jeune joueur du FCTT est fan. "J’aime bien Yoann car je joue au même poste que lui. Et puis il encourage toujours les autres et j’adore son geste militaire à chaque fois qu’il marque." Showman avec son sourire aussi célèbre que celui de son coéquipier Sofiane Guitoune, Yoann Huget manque déjà un peu à plein de monde sur les bords de Garonne.