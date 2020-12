Question: Dans quel état d'esprit abordez-vous la réception de l'Union Bordeaux-Bègles le 27 décembre, alors que votre match face à Exeter, prévu la semaine dernière, n'a finalement pas eu lieu?

Réponse: "La période est compliquée, on le sait tous. Exeter n'a pas pu jouer ce match (à cause de cas de Covid-19 dans ses rangs, NDLR), c'est comme ça. Aujourd'hui on l'espère tous, mais on ne sait même pas si le Top 14 pourra aller au bout. On en a profité pour souffler. Le staff m'a offert quatre jours de repos et je les ai pris avec plaisir (sourire). Après avoir coupé deux jours (24 et 25, NDLR) on aura tous très envie de se plonger sur la réception de l'UBB qui a dominé notre championnat la saison dernière et qui retrouve de bonnes sensations. Ils ont un match en retard, le classement ne veut pas dire grand-chose (l'UBB est 8e avec 24 points, Toulouse 2e avec 33 points, NDLR), et on s'attend à un gros match."

Q: A titre personnel, vous avez plutôt évolué à l'ouverture depuis votre retour de l'équipe de France. Comment vivez-vous cela?

R: "Passer de 10 à 15, c'est assez habituel depuis que je suis ici. On a un système qui permet à l'arrière de toucher des ballons en tant qu'ouvreur ou l'inverse. Tout le monde est assez polyvalent derrière et les repères sont faciles à retrouver. Quand j'ai le 15 dans le dos ça m'arrive de toucher cinq, six ballons à l'ouverture. J'adore évoluer à ces deux postes et c'est un plaisir de jouer à côté de ces joueurs. C'est ce collectif qui fait notre force. Jouer les uns à côté des autres et les uns pour les autres, c'est un vrai régal".

Q: Lors des deux derniers matchs de l'équipe de France, Brice Dulin a marqué les esprits au poste d'arrière. Quelle attention y avez-vous porté?

R: "Ça met de la concurrence au poste d'arrière et c'est très bien. La concurrence avec ce groupe élargi a été relancée à tous les postes. Brice Dulin, on le connaît: il a une carrière, de l'expérience et ce n'est pas un joueur qui vient d'arriver. Il lui reste encore de belles années et je n'ai pas du tout été surpris de son niveau. C'est bien pour lui, bien pour l'équipe de France. Tant mieux."