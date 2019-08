Face à une équipe varoise étonnamment faible et approximative, Bordeaux-Bègles a inscrit quatre essais par l'intermédiaire de Rémi Lamerat (25e, 52e), Matthieu Jalibert (37e) et Adrien Pélissié (42e). Décrochant de ce fait le bonus offensif. Les Girondins enchaînent un deuxième succès en deux matches à domicile, et s'emparent également de la première place du Top 14, en attendant la rencontre entre Lyon et Toulouse, demain. Pour Toulon, les déplacements se suivent et ne se ressemblent pas du tout.

Peut-on déjà parler d'un effet Christophe Urios ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout va bien en Gironde lors de ce début de saison. Bordeaux-Bègles avait la chance, mais aussi la lourde pression, d'entamer son championnat par deux rencontres à domicile. Mission accomplie pour l'UBB, victorieuse du Stade Toulousain la semaine dernière puis du RC Toulon, ce samedi. Après avoir durement cravaché face aux champions de France en titre, les coéquipiers de Mahamadou Diaby ont vécu une soirée plus tranquille face au RCT.

Déjà un doublé pour Lamerat, la touche toulonnaise à l'agonie

Il faut dire que les hommes de Patrick Collazo ont facilité la tâche de leurs adversaires. Approximatifs, maladroits et sans véritable caractère dans les moments importants, les Rouge et Noir n'ont jamais véritablement inquiété les Girondins. Sans solution offensivement, pas assez agressifs en défense, les Toulonnais ont surtout perdu un nombre incroyable de ballons en touche. Privés de munitions, les coéquipiers de Raphaël Lakafia ont fini par abdiquer dès le début de la seconde période.