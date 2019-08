Un début de saison loupé de chaque côté, balle au centre. Le (nouveau) Sporting, dont l'effectif et le staff a beaucoup changé, a été dominé par un RCT bien en place. En mêlée, les coéquipiers de Marc Barthomeuf ont été pris comme ce dernier l'affirme : "C'est ma responsabilité, nous avons subi à l'impact". Pas de panique cependant, la suite des événements ne permet pas aux Agenais de cogiter. Et pour cause, ce week-end débarquent des Corréziens motivés et déterminés à venir faire un coup à Armandie. Pourtant, les Brivistes n'ont guère fait meilleure impression au Hameau samedi dernier.

Une mêlée en grande souffrance face aux tauliers Pointud et Boughanmi, une touche pas encore en place (manque de sauteurs), et quelques approximations dans le jeu... Le combo parfait pour revenir bredouille malgré une mi-temps quasiment passée à 15 contre 14. Les interrogations persistent donc alors que le choc de ce début de saison dans la course au maintien se profile. Et la victoire bayonnaise au Racing n'arrange rien. En effet, les Basques ont clairement frappé un grand coup dès l'entame du Top 14 : il faudra compter sur eux. Une victoire contre Clermont n'arrangerait rien.

Plusieurs duels à ne pas manquer

Cet Agen-Brive sent la poudre. Comme cela a été souvent le cas d'ailleurs. On se souvient d'une belle échauffourée lors de la dernière réception à Armandie, il y a deux ans, mais aussi d'une énorme percussion de Filipo Nakosi sur Thomas Laranjeira.

Ce match qui se profile va proposer plusieurs duels intéressants, à des postes clés. Notamment au niveau de la troisième-ligne. Il s'agit peut-être du point fort briviste avec des joueurs redoutables. La puissance de Fa'aso'o, les qualités de gratteur et de leader de Saïd Hirèche ou encore l'explosivité de Kamikamica rendent ces trois joueurs très complémentaires. Sans oublier l'apport important de Matthieu Voisin. Mais en face il y aura du répondant avec les guerriers Dylan Hayes et Vincent Farré qui encadreront l'impact player supposé du SUA, Laurence Pearce.

De même, au niveau des centres, on peut s'attendre à un bel affrontement entre Johann Sadie et Stuart Olding, véritables plaques tournantes des deux équipes. Leur capacité à franchir et à faire jouer derrière pourrait faire la différence.

Les clés du match

À quel match doit-on s'attendre ? Un duel cadenassé ou bien au contraire de belles envolées ? Une chose est certaine, les deux équipes ont travaillé le secteur de la mêlée cette semaine et auront à cœur de le démontrer. Les Brivistes devront faire attention à l'alignement lot-et-garonnais, le meilleur de la saison dernière, et qui est reparti sur les mêmes bases contre Toulon.

Qui sera le joueur qui renversera ce match ? Benito Masilevu, l'ancien pensionnaire d'Amédée Domenech ? Julien Blanc le jeune demi-de-mêlée qui se relance ? Enfin, la défense aura elle aussi une place importante. Elle devait être l'atout majeur du SUA samedi dernier, pourtant il n'en fut rien. À rectifier dès ce soir, dans ce choc du maintien.

Par Mathieu Vich