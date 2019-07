"Il y a eu des bonnes choses, puis moi ce que je regarde, c'est avant tout un état d’esprit. Je trouve que là, l'état d'esprit est assez positif. Je dirais, après 14-15 ans de présidence, que c'est l'instinct qui parle. Et si ça continue comme ça, mon instinct me dit que je trouverais un bel état d'esprit. Je pense que c'est un élément essentiel pour ce début d’année."

Lekima Tagitagivalu, produit de la formation paloise, a été remarqué et remarquable sur sa prestation en troisième ligne. Dur à l'impact, très solide défensivement, tranchant offensivement, on devrait le retrouver sur les terrains à la rentrée. "Oui jolie performance. Après on sait comment il est, on l'attendait là-dessus. Son temps est arrivé et je pense qu'il faut qu'il se révèle. C'est un superbe athlète et je pense qu'il peut nous amener beaucoup" a déclaré le Président.