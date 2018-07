Top 14 - Scott Spedding (Castres) : "Je dois me prouver des choses à moi-même"

Rugbyrama : Premièrement, pourquoi avoir choisi de rejoindre le Castres Olympique ?

Scott Spedding : Tout d’abord il faut remercier Castres de m’avoir proposé de rejoindre le club, c’est arrivé un peu tard dans la saison, mais il faut quand même saluer la proposition. Tout est différent ici, c’est pourquoi quand l’opportunité est arrivée, je n’ai pas hésité, c’était un choix assez facile à faire. Castres fait partie des 4 ou 5 grands clubs en France, ils ont souvent des ambitions, tout cela me va bien. Aussi bien dans le plan sportif que dans la vie à Castres, qui reste une petite ville, j’ai tout ce dont j'ai besoin ici.

Vous avez repris, il y a maintenant deux semaines, comment se passe votre intégration ?

S.C : Sincèrement elle se passe très bien. Étant donné mon statut de recrue, j’ai repris il y a deux semaines et au final, c’est vraiment bénéfique. Cette reprise anticipée nous fait rencontrer toutes les personnes ici petit à petit. On commence à s’habituer aux nouveaux locaux donc c’est vraiment bien. Ce matin, on a enfin pu se retrouver tous ensemble et c’est aussi quelque chose d‘important. On ne découvre pas tout d’un coup et ça facilite notre intégration.

Vous arrivez à un poste d’arrière ou il y a déjà de très bons joueurs, comment abordez-vous cette concurrence ?

S.C : C’est à moi de bosser très dur dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent. J’ai vécu une saison difficile personnellement l’année dernière, j’ai des choses à me prouver à moi-même, mais aussi à prouver ici pour montrer que j’ai bien ma place au sein de l’effectif. Oui, c’est vrai qu’il y a de la concurrence, mais c’est comme ça dans tous les grands clubs. C’est une très bonne chose. On sait que la saison est longue et qu’il y aura du turnover. C’est normal pour un club comme Castres d’avoir de bons joueurs à tous les postes. Je pense qu’il faut que je me focalise sur moi-même et que je retrouve un bon niveau.

Justement, vous venez de vivre une saison compliquée, comment vous sentez-vous à l’approche du début du championnat ?

S.C : Je me sens vraiment bien. J’ai complètement tourné la page des différents événements passés, maintenant je reviens avec encore plus d’énergie et de détermination. Je n’ai pas participé à la tournée, j’ai pu faire le vide dans ma tête et retrouver du gaz pour la saison à venir, tout est bénéfique. Je veux vraiment apporter quelque chose de plus au sein du collectif. Tout le monde sait qu’ici, à Castres, le plus important, c’est le collectif et non les individualités. J’ai vraiment beaucoup de motivation, j’ai envie de prendre du plaisir sur le terrain et de jouer au rugby. Je suis vraiment excité par ce nouveau challenge qui s’offre à moi.