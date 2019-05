La méthode

Les deux Laurent sont paternalistes à l’extrême et ont axé une large partie de leur management sur le rapport très étroit qu’ils entretiennent avec leurs joueurs. Certains d’entre eux, tels Brice Dulin, Marc Andreu, Wenceslas Lauret ou Bernard Le Roux, iraient au bout du monde pour leurs coachs. Pour autant, on a aussi raconté, au Plessis-Robinson, que Travers et Labit, gênés par la barrière de la langue, avaient eu du mal à gérer les stars comme Johnny Sexton, Jamie Roberts ou, à degré moindre, Johan Goosen, par ailleurs "ingérable". Dans les Hauts-de-Seine, Laurent Travers est en charge de la défense depuis le départ de Ronan O’Gara et d’une partie de la conquête, la mêlée restant le job de Patricio Noriega. Laurent Labit, lui, analyse le jeu des adversaires et s’occupe de l’animation offensive...

