Joël Dumé aura presque tout arbitré. De la première et de la seconde division française, de la H-Cup, des matches de Coupe du Monde, des rencontres de VI Nations et un match de Tri-nations…Bref, il était e qui se faisait de mieux dans l’arbitrage. Aujourd’hui à la retraite, il garde un pied dans le rugby professionnel avec un regard expérimenté.

Le jet de projectile subit par l’arbitre de touche Thomas Charabas lors du match Agen-Clermont l’a vivement heurté. "Je tiens à rappeler que depuis la loi de 2006, l’arbitre est chargé d’une mission de service publique. Dans la mesure où il y aurait une atteinte à sa personne, le geste est forcément condamnable parce qu’on est dans l’exercice de ces fonctions", tient-il à rappeler.

Il donne son soutien à Mathieu Raynal

À l’arrivée des phases finales et des rencontres pour le maintien, l’ancien arbitre sait que la tension arrive à son paroxysme. "Quand les gros matches approchent on comprend l’enjeu qu’il y a en Top 14. On sait qu’il va y avoir beaucoup de pression. Mais quelle que soit la performance des arbitres, rien n’excuse ce genre de comportement." Avant de préciser "la performance de Mathieu Raynal a été tout à fait performante même s’il y a toujours dans un match, deux ou trois décisions dont on peut débattre." Ce qui fait de la réaction du public un acte encore plus incompréhensible.

Mathieu Raynal, arbitre de Top 14Icon Sport

Il replonge dans ses souvenirs pour se remémorer les matches qu’il a eu l’occasion d’arbitrer. "Personnellement on a tous eu des sorties compliquées. J’ai des collègues qui ont eu des sorties difficiles jusqu’au vestiaires. Après, recevoir un projectile comme ça, je n’en n’ai pas le souvenir."

Des arbitres qui échangent en permanence

Il y a des stades et des lieux où la foule n’est pas tendre à l’égard des arbitres, que ce soit au niveau professionnel ou amateur. Mais "à ce niveau-là, ce sont des arbitres extrêmement expérimentés. Ils sont habitués à subir la pression. Ils sont donc complètement imperméables aux véhémences des spectateurs."

Le public donne l’impression et la mauvaise habitude d’oublier que les décisions arbitrales sont exécutées par des hommes et non des robots. Mais à l’instar des joueurs de Top 14 qui ne réussissent pas leurs gestes techniques, les arbitres ont le droit aussi à l’erreur. Une notion fondamentale pour Joël Dumé qui insiste, "il ne faut pas imaginer que les arbitres ne se remettent jamais en question, qu’on ne peut pas donner un avis sur leurs performances. Je crois que jamais l’arbitrage n’a été aussi ouvert au dialogue."

À chaque match, le corps arbitral échange sur le match qui vient d’être joué. Comme cette rencontre à Agen où Mathieu Raynal est allé discuter avec l’un des entraineurs du club. "Mais je veux souligner que l’arbitrage est ouvert à ce genre de dialogue, à ce genre de discussion, dans la mesure où s’est fait dans le respect de chacun", lance-t-il.

"Le rugby est devenu un sport populaire. De par sa médiatisation et ses enjeux. Plus on a de spectateurs moins on est à même de pouvoir contrôler tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que le rugby est avant tout culturel. Et c’est ce qui fait sa beauté", conclut-il.

Par Dylan Munoz