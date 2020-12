Depuis plusieurs semaines, ce n’est plus un secret que le président du Castres olympique Pierre-Yves Revol ne goûte que modérément le début de saison de son équipe, actuellement treizième du Top 14, et notamment les résultats à domicile. En effet, le CO - même s’il compte deux victoires et un match nul à l’extérieur - compte déjà quatre défaites à Pierre-Fabre pour un seul succès. En ce sens, le staff était forcément fragilisé, comme cela a été expliqué récemment dans ces colonnes. Pour autant, la performance à Pau (17-13), il y a trois semaines, avait donné un peu d’air au classement et sûrement permis d’apaiser les esprits. Mais, indéniablement, l’échec contre Brive mardi soir dernier (24-25) encore à la maison, et surtout le scénario de la rencontre, auraient fortement déplu en interne. Il faut dire que, dans ce rendez-vous absolument crucial face à un concurrent direct au maintien, les joueurs tarnais ont réalisé une première mi-temps presque parfaite, menant de quinze points (21-6) avec le bonus offensif en poche, avant de totalement s’écrouler après la pause.

Selon nos informations, le staff va être reçu par Pierre-Yves Revol en début de semaine. Dès lors, des décisions pourraient être rapidement prises. Elles ne l’avaient en tout cas pas été avant le week-end qui vient de s’écouler, et la réception de Bayonne aurait d’ailleurs pu offrir une réaction d’orgueil aux troupes du CO autant que l’occasion d’un rebond contre, encore, une équipe du bas de tableau. Mais, en raison des nombreux cas de Covid constatés dans les rangs basques, le match a été reporté. L’encadrement actuellement en place sera-t-il toujours le même samedi prochain lors du déplacement à Lyon ?

Une solution interne ou Darricarrère ?

La situation du manager Mauricio Reggiardo est logiquement affaiblie mais, selon nos informations, c’est surtout son adjoint Stéphane Prosper, en charge des trois-quarts, qui serait en première ligne. Le technicien, arrivé dans les bagages de l’Argentin durant l’été 2019 en provenance d’Agen, serait sur la sellette, ou en tout cas sérieusement menacé. Assez pour convaincre Pierre-Yves Revol de se séparer de lui dans les prochains jours ? Les bruits d’une éventuelle éviction s’intensifient depuis quelques heures. Si cela était confirmé, quelles pourraient être les solutions pour le remplacer ? Il y a des options en interne, avec Romain Teulet qui intervient sur le jeu au pied ou Jean-Marc Aué, coach des espoirs. Une autre hypothèse consisterait à donner davantage de responsabilités au demi de mêlée sud-africain Rory Kockott, cadre du vestiaire. Le nom de Sébastien Tillous Borde revient aussi dans le vestiaire. Mais la piste la plus chaude semble mener à David Darricarrère, actuellement libre et qui avait déjà entraîné les trois-quarts castrais entre 2013 et 2015. En revanche, l’entraîneur des avants Pierre-Henry Broncan et le spécialiste de la défense Joe Worsley ne paraissent pas menacés. Pour rappel, Patrick Furet, qui avait aussi débarqué en même temps que Reggiardo et qui s’occupait des avants, avait déjà été libéré de son contrat à l’issue de la saison dernière.