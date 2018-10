Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) : "Je n’attendais que ça !"

Rugbyrama : Malgré des conditions climatiques dantesques pour votre retour, qu’avez-vous ressenti ?

Antoine Dupont : Même avec du vent, de la pluie et de la boue, j’ai réussi à être content du match (rires). C’est un peu égoïste de ma part mais bon… Après, heureusement qu’il y a la victoire au bout.

Sur vingt minutes personnelles, on a retrouvé quelques éclairs…

A.D. : Moi, j’étais simplement heureux d’être sur la pelouse. J’ai essayé de jouer le maximum de ballons possibles, même si les conditions n’étaient pas réunies pour voir du spectacle. Mais je m’en suis contenté pour cette soirée.

Quelles ont été les sensations ?

A.D. : Je n’attendais que ça ! J’avais fait une mi-temps avec les Espoirs la semaine dernière et, quand j’étais sorti à la pause, il ne me tardait qu’une chose : revenir sur le terrain. J’ai fait ces vingt minutes et maintenant, il me tarde déjà le week-end prochain. Parfois, on se plaint qu’il y a trop de matchs, que le calendrier est difficile mais, quand on revient de blessure, on aimerait jouer tous les trois jours (sourires). Je ne vais donc pas me plaindre.

Quel a été le moment le plus fort de la soirée pour vous ?

A.D. : J’étais 24e homme contre Castres pour justement ne pas être trop surpris car ça faisait longtemps que je n’avais pas vécu ces moments de vestiaires et de communion avant les rencontres. Cela m’a aidé à me préparer en ayant moins d’appréhension. Mais l’entrée sur la pelouse a été forte après huit mois d’absence, avec ce public qui a été très sympa avec moi.

La Coupe du monde est dans un an. On dit qu’il ne reste pas tant de matchs pour se mettre en évidence. L’avez-vous déjà dans un coin de la tête ?

A.D. : Quand je suis entré sur le terrain, je n’ai pas pensé à ce qu’il va se passer dans un an. Pour moi, c’est encore loin et je reviens d’une grosse blessure. Donc je vais me concentrer sur mes performances avec mon club et sur les grosses échéances qui arrivent pour nous. Ce sera déjà très bien pour le moment.

Plus globalement, que retenez-vous de ce succès avant de basculer sur la Coupe d’Europe ?

A.D. : Il y a quand même eu des intentions de jeu de notre part. On a essayé de rester debout, de tenir le ballon mais c’était très dur, surtout qu’Agen était bien en place défensivement. Et on n’a pas su mettre conclure nos situations avantageuses, donc le score n’a pas évolué. Il n’y a pas forcément cinquante occasions par match, donc il faut les mettre au fond. Désormais, on va basculer dès lundi sur sur la Coupe d’Europe, avec une poule très relevée. Le déplacement à Bath et la réception du Leinster derrière vont être très importants pour la suite de la campagne européenne.