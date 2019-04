Et dire que les Agenais auraient presque pu s’imposer avec le bonus offensif si les Lyonnais ne s’étaient pas réveillés sur la fin… Clairement, la bande à Mauricio Reggiardo a offert la plus belle des réactions possibles, devant son public d’Armandie, après une défaite à 15 contre 13 au Stade français. Pour ce faire, l’envie et la détermination ont permis de venir à bout d’un LOU en manque quant à ces ingrédients. Le SUA a vite pris les commandes pour ensuite gérer son avance tout au long de ce duel, bien aidé par le travail de ses avants.

Mais c’est peut-être l’essai de celui qui est prêté par Lyon dans le Lot-et-Garonne, Léo Berdeu, qui caractérise le mieux cette rage de vaincre. Auteur d’une véritable "masterclass", l’ouvreur devance un Noa Nakaitaci étonnamment pris de vitesse sur un replacement défensif pour se jeter le premier sur le cuir après un long coup de pied de Sam Vaka (66’, 25-3). En plus de cette réalisation, Berdeu a également inscrit 10 points au pied tout en se montrant précieux dans sa capacité à repousser le danger ou même à attaquer la ligne.

Lyon se réveille trop tardivement

Alors dans le bonus offensif, Agen voit néanmoins son adversaire recoller dans le final. Sur un départ au ras, en force, Virgile Bruni inscrit son premier essai de la saison après une longue blessure (71’) et malgré un match délicat Charlie Ngatai résiste aux plaquages après une chistera de Thibaut Regard (75’). Insuffisant tout de même pour revenir dans le bonus défensif, malgré une dernière opportunité de deux minutes dans la foulée d’une pénalité jouée à la main par Jonathan Wisniewski (80’+2). L’équipe de Pierre Mignoni a déjoué.

Pour preuve, son alignement qui l’a vu perdre trois munitions en première période de manière assez surprenante. Un premier acte durant lequel Facundo Bosch met les siens sur de bons rails – après des mots forts durant la semaine promettant la réaction – dans la continuité d’une percée d’un certain… Berdeu (15’). Au forceps toujours, le capitaine Antoine Miquel se montre à la finition d’un pick and go (63’), après avoir montré toutes ses qualités également sur le plan défensif. Agen peut respirer, et Lyon rate là un bon coup.