Racing 92 : une infirmerie (enfin) vide pour attaquer les fêtes

Ils étaient quarante-deux Racingmen ce lundi à s’entraîner sur la pelouse synthétique du Plessis-Robinson. Un record dans une saison où le duo Travers-Labit a parfois dû appeler les Espoirs à la rescousse pour faire un nombre décent et où, trop souvent, il a fallu pousser les murs de la petite salle de soins pour accueillir tous les inaptes au service.

" Déjà en début de saison, cela a été difficile de bien démarrer du fait de pas mal de blessures devant, notamment en deuxième ligne et en troisième ligne, rappelle le coentraîneur du Racing Laurent Labit. Et ces dernières semaines, on a été très impacté chez les trois-quarts et plus spécifiquement au poste de numéro 10. "

Il a ainsi dû aborder la double confrontation européenne contre Castres, déterminante pour une éventuelle qualification en quarts de finale, avec Rémi Talès, dernier ouvreur professionnel valide du club, et le jeune Antoine Gibert (19 ans), débauché des Espoirs.

Carter et Lambie sur le pont

C’est une certitude, Laurent Labit a bien dû faire parler ses talents de bricoleur pour bâtir ses lignes arrières : "Il y a eu la blessure de Dan Carter (genou), puis l’arrivée de Pat Lambie qui nous a fait du bien, déroule l’ancien coach de Castres. Mais lui aussi s’est blessé (adducteur). Rémi Talès a également eu l’adducteur qui a sifflé par moments. Tout cela nous a mis dans la difficulté. Sans compter les blessures de Casey Laulala depuis le début de la saison, et celles de Virimi Vakatawa (genou), Anthony Tuitavake (côtes) ou encore Juan Imhoff (ischios)… donc oui tout cela ne nous a pas permis d’avoir l’assise qu’on aurait souhaité au niveau de l’équipe. Mais nous sommes arrivés tant bien que mal dans les clous sur le plan comptable, ce qui est le plus important".

Pour la réception du Stade toulousain, qui peut permettre au Racing de se hisser seul à la troisième place, Labit voit revenir ses deux ouvreurs stars, Dan Carter et Pat Lambie, ainsi que Benjamin Dambielle. Au centre, Casey Laulala prend de nouveau part pleinement aux entraînements mais son entraîneur attendra plus vraisemblablement le déplacement à Oyonnax pour le relancer, en même temps que le porte-bonheur Marc Andreu, quatre victoires en quatre matchs disputés cette saison et également de retour. "Nous n’avons pratiquement plus de blessés, tout le monde est en reprise, ce qui est très bien par rapport à la période délicate que nous abordons. Le programme est copieux jusqu’à la micro-coupure de février (réception de Toulouse, Clermont et du Munster ; déplacement à Oyonnax, Castres et Leicester) et on est content d’avoir tout le monde". Pour l’entrée officielle du club dans la U Arena, cela ne pouvait pas mieux tomber.