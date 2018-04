Oyonnax toujours en vie, Castres distancé... Nos pronos de la 24e journée de Top 14

Toulon - Montpellier (Samedi 14h45)

Un énorme choc. Voilà ce qui attend le Top 14 avec cette confrontation entre Toulon et le MHR au Vélodrome. Défaits lors de la dernière journée face au Racing 92 à la U Arena (17-13), les hommes de Fabien Galthié doivent s'imposer pour conserver leur place parmi les barragistes et recevoir à domicile. Les Varois peuvent encore rêver d'une accession directe en demi-finales même si le Racing semble avoir un confortable matelas d'avance. Large vainqueur à l'aller (43-20), Montpellier est irréprochable à domicile, mais connaît plus de difficultés à l'extérieur. Pire, depuis la remontée de Toulon dans l'élite lors de la saison 2008-2009, les Héraultais ne se sont jamais imposés sur la Rade.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2870 vote(s) Toulon Montpellier

Notre pronostic : Victoire de Toulon

Pau - Agen (Samedi 18h00)

Au Stade du Hameau, les Palois doivent absolument l'emporter pour conserver leur strapontin de barragiste alors que la menace de ses poursuivants se fait de plus en plus pressante. De l'autre côté, Agen a réalisé un grand pas vers le maintien dans son match de la peur remporté face à Oyonnax (36-21). 6 points devant le premier relégable, Brive, les coéquipiers d'Enrico Januarie doivent réaliser un dernier effort pour arracher officiellement leur qualification. Encore qualifié en Coupe d'Europe, la Section Paloise reste sur une défaite rageante à Bordeaux (19-18) et dispose d'un calendrier démentiel en cette fin de championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2677 vote(s) Pau Agen

Notre pronostic : Victoire de Pau avec bonus offensif

Clermont - UBB (samedi 18h00)

Match sans enjeu entre deux équipes qui n’ont plus rien à jouer dans ce Top 14. Les Clermontois restent sur une lourde défaite sur la pelouse du Stade Français (13-50) et doivent relever la tête après leur saison noire. Pour l’UBB, l’objectif sera de confirmer la victoire acquise la semaine dernière aux dépens de Pau, (19-18). Un duel entre le neuvième et le dixième du classement qui voudront sauver l’honneur après une saison difficile. Nul doute que les Clermontois seront remontés pour l’avant-dernière réception au stade Marcel-Michelin de la saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2797 vote(s) Clermont UBB

Notre pronostic : Victoire de Clermont

Oyonnax - Brive (Samedi 18h00)

Malheur aux vaincus. Dans un match qui ressemble à celui de la dernière chance, les deux relégables du Top 14 n'ont plus le choix. Une défaite lors de ce match condamnerait quasi définitivement le perdant à la Pro D2. Oyonnax, lanterne rouge avec 30 points, est dans la situation la plus critique puisque les coéquipiers de Ben Botica comptent 8 points de retard sur le premier non relégable à 3 journées de la fin. Les Corréziens sont à peine mieux, puisqu'ils comptent 6 points de retard et se déplaceront 2 fois en 3 rencontres.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2931 vote(s) Oyonnax Brive

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Brive

Stade Toulousain - Racing 92 (Dimanche 16h50)

Au Stade Ernest Wallon, les 2 équipes vont se livrer un combat acharné pour décrocher la précieuse place en demi-finale. À 4 points de ses adversaires du jour, les hommes d'Ugo Mola doivent se reprendre après leur sévère défaite concédée face à Castres (28-23). Chez les Franciliens, le duo Labit-Travers a décidé d'effectuer de nombreux changements avant la demi-finale de Champions Cup face au Munster. Les Toulousains devront se méfier de Racingmens qui reste sur une série 4 victoires consécutives. Pour éviter une deuxième défaite à domicile, les coéquipiers de Maxime Médard devront l'emporter pour revenir à hauteur des "Ciel et Blanc".

Quel est votre pronostic ? Sondage 2912 vote(s) Stade Toulousain Racing 92

Notre pronostic : Victoire du Stade Toulousain

Lyon - Stade Français (samedi 20h45)

Une rencontre à forts enjeux pour les deux formations. Dans leur antre de Gerland, le LOU a tout intérêt à s’imposer pour espérer décrocher une qualification pour les barrages. Après leur belle victoire sur la pelouse de Brive, les hommes de Pierre Mignoni devront enchaîner pour mettre la pression sur Pau et La Rochelle. Côté Parisien, il s'agira ne pas s’enflammer. Malgré leur succès bonifié face au champion en titre clermontois, les joueurs de la capitale ne sont pas encore sauvés. Toujours sous la menace d’un retour de Brive ou d’Oyonnax, il faudra aller chercher des points à l’extérieur.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2744 vote(s) Lyon Stade Français

Notre pronostic : Victoire de Lyon

La Rochelle - Castres (dimanche 12h30)

C’est la course à la qualification. Seul un point sépare les deux équipes, respectivement sixième et huitième. Les Castrais sont dans l’obligation de faire un résultat à Marcel-Deflandre pour espérer accrocher les barrages. Sachant que Pau et Lyon jouent à la maison, les hommes de Christophe Urios doivent ramener des points pour ne pas se voir distancer par ses concurrents directs. Pour les Rochelais, la victoire est impérative pour rester dans la course et être présent une seconde fois consécutive en phase finale de Top 14.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2806 vote(s) La Rochelle Castres

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle, bonus défensif pour Castres