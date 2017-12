Le Super Boxing Day Derby

Ce week-end à l'occasion de la 11e journée de Pro 14, toutes les rencontres opposeront deux équipes d'une même nationalité. Hasard du calendrier ? Pas vraiment. Depuis de nombreuses années, le Celtic Rugby tente de tirer un maximum de profits de ce fameux week-end du Boxing Day. Ce qui a donné naissance au Boxing Day Derby. Séparés en deux poules, cette journée est l'occasion, surtout pour les Écossais, et les Italiens de croiser deux fois en deux semaines, leurs compatriotes de sélection. Cette 11e journée se déroulera en trois temps.

Première partie ce samedi 23 décembre, avec à 15h le duel italien entre Trévise et les Zèbre. À 18h, la rencontre écossaise entre Édimbourg et Glasgow, et à 20h 30 les Irlandais du Connacht recevront les Nord-irlandais de l'Ulster. Deuxième partie ce mardi 26 décembre, avec deux vrais derbys gallois puisque 22 km séparent Newport (Dragons) de Cardiff (Blues), et il faut 19 km pour rallier Llanelli (Scarlets) à Newport (Ospreys).

Ulster - Connacht (23/12/2016)Icon Sport

Deux rencontres respectivement à 15h et 18h30. Entre ces deux matchs aura lieu à 16h15 le choc entre le Munster et Leinster. Les mêmes matchs retours auront lieu la semaine prochaine entre le 30 décembre et le premier janvier. La dernière confrontation entre les deux clubs sud-africains des Southern Kings et des Cheethas, aura lieu pendant la prochaine fenêtre de Coupe d’Europe.

On a imaginé le Boxing Day Derby à la Française

Face à la dimension qu’occupe le rugby dans les médias aujourd'hui, en parallèle avec le succès grandissant de ce Boxing Day, on a spéculé sur un Boxing Day Derby à la Française. On a donc relié toutes les équipes en fonction de leur position géographique. Bien entendu la diversité de notre Top 14 ne permet pas d'obtenir 7 derby dans un week-end, mais certaines rencontres deviennent de vraies affiches grâce aux forces en présence, plutôt qu'à cause de la rivalité locale.

Agen - Pau

Bordeaux - La Rochelle

Brive - Clermont

Castres - Toulouse

Lyon - Oyonnax

Montpellier - Toulon

Racing 92 - Stade Français

Par Baptiste Barbat