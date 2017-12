Le président de Clermont n'a "eu aucun contact" avec la Fédération au sujet d'Azéma

"Je ne suis pas au courant du départ de Franck! Je n'ai eu aucun contact de la FFR pour évoquer ce sujet. Je me demande qui orchestre ce type de rumeur... Franck m'a aussi dit aujourd'hui (vendredi, NDLR) qu'il n'avait eu, lui non plus, aucun contact" a déclaré Eric de Cromières au quotidien La Montagne.

"J'attends de voir. Je suis dans l'expectative" a ajouté le président clermontois, rappelant que le contrat d'Azéma avec l'ASM courait "jusqu'en 2020". Le technicien, arrivé comme adjoint à Clermont à l'été 2010, occupe depuis 2014 la fonction d'entraîneur en chef, avec à la clé un titre de champion de France en 2017.

Laporte doit communiquer sur l'avenir du XV de France mercredi 27 décembre et s'entretenir d'ici là avec Paul Goze, le président de la Ligue nationale de rugby (LNR) qui gère le secteur professionnel, "afin de réunir toutes les forces vives du rugby français autour de l'Equipe de France", selon un communiqué.

Plusieurs noms sont cités par la presse pour épauler Brunel s'il était choisi, dont celui d'Azéma, pour des collaborations qui pourraient être ponctuelles.