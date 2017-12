Equipe type pour Agen, Brive sans Koyamaibole

La première-ligne a été entièrement changé avec Bethume, Ngauamo et Joly. En troisième-ligne, le capitaine Erbani fait son retour dans le XV de départ après avoir été ménagé contre Clermont. Derrière, aucun changement, on retrouve la charnière habituelle composée de Januarie et de l'Australien Jake McIntyre. A l'aile, Filipo Nakosi, auteur d'un doublé contre le Stade français lors du dernier match à Armandie sera bien titulaire. A noter le retour sur le banc de Julien Hériteau, absent du groupe depuis sa blessure à la cheville. Du côté des Brivistes, les entraîneurs ont procédé à 5 changements. Le puissant troisième-ligne Koyamaibole qui était incertain n'est pas dans le groupe. Il est remplacé par Luafutu, aligné aux côtés de Sanconnie et de Hireche. A l'aile, Megdoud est préféré à Benjamin Lapeyre qui sera sur le banc.

XV d'Agen : 15. Lamoulie ; 14.Tilsley, 13. Sadie, 12. Fouyssac, 11. Nakosi ; 10. McIntyre, 9. Januarie ; 7. Erbani, 8. Miquel, 6. Farré ; 5. Marchois, 4. Murday ; 3. Joly, 2. Ngauamo, 1. Bethune

Les remplaçants : 16. Bosh, 17. Phelipponneau, 18. Braendlin, 19. Tanga, 20. Verdu, 21. Laporte, 22. Heriteau, 23. Ryan

XV de Brive : 15. Laranjeira ; 14. Megdoud, 13. Mignardi, 12. Petre, 11. Masilevu ; 10. Ugalde, 9. Marques ; 7. Luafutu, 8. Sanconnie, 6. Hireche ; 5. Marais, 4. Le Devedec ; 3. Jourdain, 2. Da Ros, 1. Asieshvili

Les remplaçants : 16. Tadjer, 17. Devisme, 18. Uys, 19. Hauman, 20. Cazenave, 21. Galala, 22. Lapeyre, 23. Johnston